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РИА Новости

В Кремле отметили стагнацию в выполнении Минских соглашений

Вчера, 12:16
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© РИА Новости / Евгений БиятовМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В Кремле отмечают стагнацию в выполнении Минских соглашений, выступают за рекогносцировку в рамках консультаций в нормандском формате, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Надо сверить часы, понять, где мы находимся. Был большой перерыв в общении. Полная стагнация в процессе выполнения минских договоренностей, поэтому сначала нужно рекогносцировку совместную провести, понять, где мы находимся", - сказал Песков, говоря о встрече помощников лидеров стран-участниц "нормандского формата".
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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