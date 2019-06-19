В Кремле отметили стагнацию в выполнении Минских соглашений

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В Кремле отмечают стагнацию в выполнении Минских соглашений, выступают за рекогносцировку в рамках консультаций в нормандском формате, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Надо сверить часы, понять, где мы находимся. Был большой перерыв в общении. Полная стагнация в процессе выполнения минских договоренностей, поэтому сначала нужно рекогносцировку совместную провести, понять, где мы находимся", - сказал Песков, говоря о встрече помощников лидеров стран-участниц "нормандского формата".