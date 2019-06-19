Эд Ширан опубликовал трек-лист нового альбома

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Британский поп-музыкант Эд Ширан разместил в Инстаграме трек-лист своего нового альбома дуэтов с известными исполнителями "No. 6 Collaborations Project".
"Спасибо всем невероятным артистам, с которыми я работал над этим альбомом, за то, что поделились со мной своим талантом. "No.6 Collaborations Project" выходит 12 июля, надеюсь, он вам понравится так же, как и мне", - написал Эд Ширан.
В новый альбом музыканта вошло 15 треков, которые Эд Ширан записал вместе с Бруно Марсом, Трэвисом Скоттом, Карди Би, Джастином Бибером, Skrillex и другими.
"Я большой поклонник всех исполнителей, с которыми работал. Независимо от того, следил ли я за ними с самого начала их карьеры или ставил на репит их альбомы, они - артисты, которые вдохновляют меня и привносят что-то особенное в каждый трек. Не могу дождаться, когда вы услышите это", - сказал Эд Ширан, сообщает Rolling Stone.
Ранее Эд Ширан представил из нового альбома синглы "I Don’t Care" и "Cross Me", которые записал вместе с Джастином Бибером и хип-хоп-артистами Chance the Rapper и PnB Rock.
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