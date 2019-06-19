Польша может обратиться в суд за компенсацией за "грязную" нефть в "Дружбе"

ВАРШАВА, 19 июн – РИА Новости. Польша может обратиться в суд для решения вопроса о компенсации за загрязненную нефть, поступившую по нефтепроводу "Дружба", заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский журналистам в среду.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".

"Последствия (поступления в польскую нефтетранспортную систему загрязненной нефти – ред.) будут еще продолжаться, и в частности, будут продолжаться разговоры об объеме компенсаций", - сказал Наимский.

"На техническом уровне проблема была решена, но на торговом уровне компенсация не была решена", - отметил он.