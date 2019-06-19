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РИА Новости
Культура

Мединский назвал критерии успеха для кинематографистов

Вчера, 11:49
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский
Министр культуры РФ Владимир Мединский
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Министр культуры РФ Владимир Мединский. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский напомнил российским кинематографистам, претендующим на господдержку, что они снимают фильмы для зрителей, а не для себя, и показателем их успеха станут кассовые сборы.
"Вы снимаете кино не для себя, а для зрителя. Критерий вашего успеха – касса или призы кинофестивалей", - подчеркнул Мединский на защите кинопроектов, претендующих на господдержку, в Минкультуры.
Министр культуры Владимир Мединский на IV Московском культурном форуме
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Он отметил, что на очную защиту проектов было подано более 120 заявок.
"Все они разного качества. В шорт-лист вошло 47 кандидатов, которых рассмотрит экспертный совет игрового, авторского и экспериментального кино", - сказал министр.
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КультураВладимир МединскийРоссия
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