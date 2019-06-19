Мединский назвал критерии успеха для кинематографистов

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский напомнил российским кинематографистам, претендующим на господдержку, что они снимают фильмы для зрителей, а не для себя, и показателем их успеха станут кассовые сборы.

"Вы снимаете кино не для себя, а для зрителя. Критерий вашего успеха – касса или призы кинофестивалей", - подчеркнул Мединский на защите кинопроектов, претендующих на господдержку, в Минкультуры.

Он отметил, что на очную защиту проектов было подано более 120 заявок.