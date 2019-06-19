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РИА Новости

Полную картину конфликта в Чемодановке восстановили, заявил Белозерцев

Вчера, 11:47
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© РИА Новости / Артём Коренюк / Перейти в фотобанкВъезд в Чемодановку
Въезд в Чемодановку
© РИА Новости / Артём Коренюк
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ПЕНЗА, 19 июн - РИА Новости. Полная картина конфликта в селе Чемодановка близ Пензы, где в результате массовой драки один человек погиб и несколько пострадали, установлена, заявил губернатор Иван Белозерцев.
Между жителями Чемодановки вечером 13 июня, по данным областного УМВД, на бытовой почве возник конфликт, переросший в драку. Пострадали пять человек, из них один впоследствии скончался в больнице, а еще один до сих пор находится в реанимации в тяжелом состоянии.
"В четверг в Чемодановке на бытовой почве произошел конфликт между коренными местными жителями и цыганами. Полная картина произошедшего, точное время, причины, условия конфликта в принципе известны, но сейчас этим занимаются следственные органы", - сказал Белозерцев в среду на заседании заксобрания региона, онлайн-трансляция которого ведется на сайте парламента. Про детали конфликта глава региона рассказывать не стал.
"Домыслы и слухи о данной ситуации, как вы понимаете, неуместны. Конфликт на бытовой почве перерос в массовую драку", - добавил губернатор.
Село Чемодановка
18 июня, 18:16
Прокуратура разработала меры по нормализации обстановки в Чемодановке
Уголовное дело о массовой драке в Чемодановке расследует центральный аппарат СК РФ. Суд заключил под стражу 28 участников конфликта, в том числе подозреваемого непосредственно в убийстве 34-летнего жителя села. Все арестованные - из цыганской общины села.
Как сообщалось в одном из пабликов в соцсети "ВКонтакте", конфликт начался якобы из-за того, что цыгане приставали к дочерям местных жителей. Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер заявила НСН, что инцидент случился из-за ссоры детей на пруду, а селяне сами пришли к цыганам и начали драку. Белозерцев ранее призывал воздержаться от преждевременных выводов и дождаться итогов расследования.
Сотрудники правоохранительных органов в селе Чемодановка
18 июня, 21:00
Медики рассказали о состоянии пострадавшего в драке в Чемодановке
81274229
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Массовая драка в Пензенской областиПензенская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Как там у них с документами? Регистрация, содержание детей, на что жили, платили ли налоги, услуги жкх. Или опять двойные стандарты?
19 июня, 11:54
ХоХочу официально заявить, что
3800100
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