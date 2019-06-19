Полную картину конфликта в Чемодановке восстановили, заявил Белозерцев

ПЕНЗА, 19 июн - РИА Новости. Полная картина конфликта в селе Чемодановка близ Пензы, где в результате массовой драки один человек погиб и несколько пострадали, установлена, заявил губернатор Иван Белозерцев.

Между жителями Чемодановки вечером 13 июня, по данным областного УМВД, на бытовой почве возник конфликт, переросший в драку. Пострадали пять человек, из них один впоследствии скончался в больнице, а еще один до сих пор находится в реанимации в тяжелом состоянии.

"В четверг в Чемодановке на бытовой почве произошел конфликт между коренными местными жителями и цыганами. Полная картина произошедшего, точное время, причины, условия конфликта в принципе известны, но сейчас этим занимаются следственные органы", - сказал Белозерцев в среду на заседании заксобрания региона, онлайн-трансляция которого ведется на сайте парламента. Про детали конфликта глава региона рассказывать не стал.

"Домыслы и слухи о данной ситуации, как вы понимаете, неуместны. Конфликт на бытовой почве перерос в массовую драку", - добавил губернатор.

Уголовное дело о массовой драке в Чемодановке расследует центральный аппарат СК РФ. Суд заключил под стражу 28 участников конфликта, в том числе подозреваемого непосредственно в убийстве 34-летнего жителя села. Все арестованные - из цыганской общины села.