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РИА Новости

В США на Помпео подали в суд за сокрытие записей со встречи Путина и Трампа

Вчера, 11:43
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Две некоммерческие организации Democracy Forward и American Oversight, наблюдающие за деятельностью администрации США, подали иск в отношении госсекретаря Майка Помпео в связи с тем, что он не воспрепятствовал американскому лидеру Дональду Трампу изъять записи со встречи с российским президентом Владимиром Путиным в 2017 году.
Иск подан в федеральный окружной суд округа Колумбия в отношении Помпео, госдепартамента, Национального управления архивов и документации и архивиста США. Как говорится на сайте American Oversight, "неспособность Помпео вернуть и сохранить записи нарушает закон о федеральной отчетности, который требует от его ведомства уведомлять национальный архив, когда записи со встречи изымаются или уничтожаются, возвращать эти записи и передавать инцидент генеральному прокурору для принятия принудительных мер".
Госсекретарь США Майк Помпео во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по итогам переговоров в Сочи
17 мая, 09:48
"Зигзаги США". Политолог о словах Помпео про "возможности сотрудничества" Госсекретарь США Майк Помпео привел примеры успешного сотрудничества России и Соединенных Штатов. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов прокомментировал это заявление, отметив, что к нему стоит отнестись "с достаточной степенью осторожности".
"Возможно, это единственные письменные записи со встречи двух глав государств, и заметки переводчика нельзя забирать или уничтожать, только потому, что президент Трамп, возможно, хочет их скрыть. Президенту Трампу и госсекретарю Помпео это может не нравиться, но закон требует, чтобы заметки переводчика были возвращены и сохранены", - заявил исполнительный директор American Oversight Остин Эверс.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Трамп скрыл от администрации подробности своих разговоров с президентом России Владимиром Путиным, вследствие чего даже в засекреченных файлах в США не оказалось ни одной детализированной записи пяти разговоров за последние два года. По данным издания, в частности, речь идет о встрече Трампа с Путиным в 2017 году в Гамбурге, после которой лидер США забрал записи своего переводчика и потребовал от него не обсуждать то, что было сказано, с членами администрации. -0-
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Дональд ТрампВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
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