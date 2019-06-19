В США на Помпео подали в суд за сокрытие записей со встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Две некоммерческие организации Democracy Forward и American Oversight, наблюдающие за деятельностью администрации США, подали иск в отношении госсекретаря Майка Помпео в связи с тем, что он не воспрепятствовал американскому лидеру Дональду Трампу изъять записи со встречи с российским президентом Владимиром Путиным в 2017 году.

Иск подан в федеральный окружной суд округа Колумбия в отношении Помпео, госдепартамента, Национального управления архивов и документации и архивиста США. Как говорится на сайте American Oversight, "неспособность Помпео вернуть и сохранить записи нарушает закон о федеральной отчетности, который требует от его ведомства уведомлять национальный архив, когда записи со встречи изымаются или уничтожаются, возвращать эти записи и передавать инцидент генеральному прокурору для принятия принудительных мер".

"Возможно, это единственные письменные записи со встречи двух глав государств, и заметки переводчика нельзя забирать или уничтожать, только потому, что президент Трамп, возможно, хочет их скрыть. Президенту Трампу и госсекретарю Помпео это может не нравиться, но закон требует, чтобы заметки переводчика были возвращены и сохранены", - заявил исполнительный директор American Oversight Остин Эверс.