СМИ: у здания Львовской областной администрации проходит акция протеста

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей Львовской области помочь ему выбрать кандидата на пост главы Львовской областной государственной администрации. Президент предложил три кандидатуры на пост губернатора: директора Бурштынской ТЭС Дениса Шмигаля, директора компании "Эко-оптима" Максима Козицкого и адвоката Маркияна Мальского.

"Сегодня в 10 часов (совпадает с мск) под стенами Львовской областной государственной администрации началась массовая акция протеста. На ней около 200 человек. Требования - назначить председателя Львовской облгосамдинистрации прозрачно", - говорится в сюжете телеканала.