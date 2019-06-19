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РИА Новости

Экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций, утверждает Могерини

Вчера, 11:46
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГлава дипломатии ЕС Федерика Могерини
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини в ответ на запрос депутата Европарламента заявила, что агропромышленный рынок Евросоюза оправился от российских контрсанкций.
"Несмотря на сложности, вызванные российским продовольственным эмбарго, агропищевая промышленность Евросоюза продемонстрировала выдающуюся гибкость, и большинство затронутых секторов смогли найти альтернативные рынки".
Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018
Федерика Могерини
По ее словам, побочное влияние ограничительных мер в отношении России для экономики Евросоюза в целом остается "сдержанным и управляемым".
При этом Могерини подчеркнула, что российская экономика понесла значительные потери как из-за санкций, так и вследствие колебаний цен на нефть и снижения курса рубля.
Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что Россия адаптировалась к действующим санкциям: "Те санкции, которые уже введены, они экономикой уже поглощены. Действительно, к этому наши предприятия приспособились".
При этом он отметил, что новые ограничения могут вызвать потребность в новой адаптации.
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Берлине
18 июня, 16:50
Меркель назвала условие снятия санкций с России
В свою очередь, спецдокладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири заявил, что потери ЕС от продуктового эмбарго со стороны России оказались больше, чем понесенный ею ущерб от санкций.
Проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец назвал продление санкций в отношении Россией "ритуальным политическим действом" с целью показать единство Евросоюза в сложных условиях.
"У них проблемы с перспективами роста, экономического и социального развития, проблемы расширения и углубления интеграции. <…> Они пытались создать более глубокий финансово-экономический союз, у них этого не получилось", – заявил он.
Флаги России и ЕС на набережной Ниццы
3 августа 2018, 12:13
Эксперт: ущерб от контрсанкций для ряда стран ЕС может стать невосполнимымПотери зарубежных стран от продуктового эмбарго, введенного Россией в ответ на санкции, могут составлять около 8,3 млрд долларов в год, показывают подсчеты. Политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik оценил эти данные.
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Ответные меры России на санкцииФедерика МогериниЕвропейский парламентЕвросоюзРоссияВ миреЭкономика
Популярные комментарии
А на нас разве санкции? Что-то не заметил... Ах да, вместо европейского ГМО и химии (под кодовым названием "продукты") полки магазинов ломятся от качественных отечественных продуктов (в небольшом количестве белорусских, абхазских...) и той экзотики из Африки и Южной Америки, которая у нас просто не производится! А углеводороды, сталь, , титан, ТВЕЛы, зерно, древесину и прочие товары из РФ ЕС, как покупало, так и будет покупать, иначе у них производство в коллапс улетит... Так кто в выигрыше: наш производитель или их? Наверно, она так самоуспокаивается....
19 июня, 12:41
Андрей Саксонов
31300014
мы тоже импортзаместились уже давно, покупаем те же товары только через дополнительного посредника.
19 июня, 12:46
ХоХочу официально заявить, что
19500021
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