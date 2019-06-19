Экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций, утверждает Могерини

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини в ответ на запрос депутата Европарламента Глава европейской дипломатии Федерика Могерини в ответ на запрос депутата Европарламента заявила , что агропромышленный рынок Евросоюза оправился от российских контрсанкций.

"Несмотря на сложности, вызванные российским продовольственным эмбарго, агропищевая промышленность Евросоюза продемонстрировала выдающуюся гибкость, и большинство затронутых секторов смогли найти альтернативные рынки". Федерика Могерини

По ее словам, побочное влияние ограничительных мер в отношении России для экономики Евросоюза в целом остается "сдержанным и управляемым".

При этом Могерини подчеркнула, что российская экономика понесла значительные потери как из-за санкций, так и вследствие колебаний цен на нефть и снижения курса рубля.

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что Россия адаптировалась к действующим санкциям: "Те санкции, которые уже введены, они экономикой уже поглощены. Действительно, к этому наши предприятия приспособились".

При этом он отметил, что новые ограничения могут вызвать потребность в новой адаптации.

В свою очередь, спецдокладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири заявил, что потери ЕС от продуктового эмбарго со стороны России оказались больше, чем понесенный ею ущерб от санкций.

Проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец назвал продление санкций в отношении Россией "ритуальным политическим действом" с целью показать единство Евросоюза в сложных условиях.