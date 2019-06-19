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РИА Новости

Россия готовит к отправке в США три ракетных двигателя РД-180

Вчера, 11:37
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРакетный двигатель РД-180
Ракетный двигатель РД-180
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Ракетный двигатель РД-180. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Научно-производственное объединение Энергомаш (входит в Роскосмос) готовит к отправке в США три двигателя РД-180 для использования на ракетах-носителях Atlas-5, сообщило в среду предприятие.
НПО Энергомаш производит жидкостные ракетные двигатели РД-191 для ракеты-носителя "Ангара", РД-180 для американской ракеты Atlas-5, РД-181 для американской ракеты Antares. В настоящее время предприятие создает двигатель РД-171МВ для новой ракеты "Союз-5" ("Иртыш").

"Успешно завершила работу приемо-сдаточная комиссия по приемке заказчиком очередной партии двигателей РД-180, изготовленных НПО Энергомаш. В июне представителями компаний Pratt&Whitney, United Launch Alliance, РД АМРОСС подписаны формуляры на три товарных двигателя", - говорится в сообщении на сайте НПО Энергомаш.

Отмечается, что "данная приемка является первой в 2019 году, сейчас двигатели готовят к отправке".
К настоящему моменту выполнены 85 полетов американских ракет-носителей Atlas-3 и Atlas-5 на двигателях РД-180. Первый РД-180 был поставлен в США в январе 1999 года. Всего, по данным НПО "Энергомаш", в США отправлено 113 таких двигателей.
Ракетные двигатели РД-180 в НПО Энергомаш
9 апреля, 14:16
Эксперт: ракетный двигатель РД-180 – лучший по многим показателямГлава американского консорциума ULA отметил высокое качество российских ракетных двигателей РД-180. В эфире радио Sputnik эксперт Дмитрий Корнев рассказал об особенностях их производства.
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ЭнергомашРоссияСШАРИА Наука
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