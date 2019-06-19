Премию "Инновация-2019" вручат на Стрелке в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июн — РИА Новости. Церемония вручения государственной премии "Инновация" впервые пройдет не в Москве, а в Нижнем Новгороде на Стрелке - месте слияния Оки и Волги, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В 2019 году на соискание премии "Инновация" было подано 400 заявок, из которых семь экспертов — Данил Акимов (Калининград), Наиля Аллахвердиева (Пермь), Мария Букова (Красноярск), Екатерина Иноземцева (Москва), Елена Ищенко (Краснодар), Владимир Логутов (Самара) и Владимир Селезнев (Екатеринбург) — сформировали шорт-лист.

"Среди ажурных конструкций пакгаузов (бывших павильонов XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года – прим.ред.) на Стрелке 29 июня состоится вручение федеральной премии "Инновация" — главной награды в области современного искусства в России. В Нижнем Новгороде соберется большой круг профессионалов в области современного искусства со всей страны: художников, директоров музеев, галеристов, представителей фондов", - говорится в сообщении.