По окраинам Норильска несколько дней гуляет белая медведица

КРАСНОЯРСК, 19 июн - РИА Новости. Краснокнижный белый медведь, который несколько дней гуляет по окраинам Норильска, не агрессивен и находится под постоянным наблюдением, сообщили РИА Новости в ГУМВД РФ по Красноярскому краю.

Жители заполярного Норильска в соцсетях выкладывают фото и видео гуляющего медведя.

"Как только появились сообщения, наши сотрудники сразу же выехали на место. Предположительно, это белая медведица. Животное краснокнижное, оно находится под охраной. За ней постоянно наблюдают специалисты", - сказал представитель ГУМВД.

В краевом министерстве экологии и рационального природопользования РИА Новости подтвердили, что медведь находится под круглосуточным наблюдением, принимаются все меры безопасности: никто не может подойти к месту, где находится хищник, более чем за 30 метров.