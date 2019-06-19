По окраинам Норильска несколько дней гуляет белая медведица

КРАСНОЯРСК, 19 июн - РИА Новости. Краснокнижный белый медведь, который несколько дней гуляет по окраинам Норильска, не агрессивен и находится под постоянным наблюдением, сообщили РИА Новости в ГУМВД РФ по Красноярскому краю.
Жители заполярного Норильска в соцсетях выкладывают фото и видео гуляющего медведя.
"Как только появились сообщения, наши сотрудники сразу же выехали на место. Предположительно, это белая медведица. Животное краснокнижное, оно находится под охраной. За ней постоянно наблюдают специалисты", - сказал представитель ГУМВД.
© Фото : газета "Заполярная правда"/ Ирина ЯринскаяБелая медведица гуляет по улицам Норильска. 19 июня 2019
Белая медведица гуляет по улицам Норильска. 19 июня 2019
В краевом министерстве экологии и рационального природопользования РИА Новости подтвердили, что медведь находится под круглосуточным наблюдением, принимаются все меры безопасности: никто не может подойти к месту, где находится хищник, более чем за 30 метров.
"Спасибо огромное МЧС и полиции за их работу и помощь. Все передвижения животного полностью контролируются. В настоящее время в Норильск прибыли специалисты, они осмотрят зверя, установят пол, возраст, состояние здоровья. После чего будем принимать решение либо увозить на место естественного обитания в Арктику, либо в Красноярск в зоопарк", - сказал начальник отдела госохотнадзора министерства Александр Коробкин.
© Фото : газета "Заполярная правда"/ Ирина ЯринскаяБелая медведица гуляет по улицам Норильска. 19 июня 2019
Белая медведица гуляет по улицам Норильска. 19 июня 2019