Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-19T11:25Z
https://ria.ru/20190619/1555691507.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155570/01/1555700150_0:81:1280:801_1036x0_80_0_0_ebc71481a1c0360079ac0d84d15b5a76.jpg
РИА Новости

По окраинам Норильска несколько дней гуляет белая медведица

Вчера, 11:25
11935
© газета "Заполярная правда"/ Ирина ЯринскаяБелая медведица гуляет по улицам Норильска. 19 июня 2019
Белая медведица гуляет по улицам Норильска. 19 июня 2019
© газета "Заполярная правда"/ Ирина Яринская
КРАСНОЯРСК, 19 июн - РИА Новости. Краснокнижный белый медведь, который несколько дней гуляет по окраинам Норильска, не агрессивен и находится под постоянным наблюдением, сообщили РИА Новости в ГУМВД РФ по Красноярскому краю.
Жители заполярного Норильска в соцсетях выкладывают фото и видео гуляющего медведя.
"Как только появились сообщения, наши сотрудники сразу же выехали на место. Предположительно, это белая медведица. Животное краснокнижное, оно находится под охраной. За ней постоянно наблюдают специалисты", - сказал представитель ГУМВД.
© Фото : газета "Заполярная правда"/ Ирина ЯринскаяБелая медведица гуляет по улицам Норильска. 19 июня 2019
Белая медведица гуляет по улицам Норильска. 19 июня 2019
© Фото : газета "Заполярная правда"/ Ирина Яринская
Белая медведица гуляет по улицам Норильска. 19 июня 2019
В краевом министерстве экологии и рационального природопользования РИА Новости подтвердили, что медведь находится под круглосуточным наблюдением, принимаются все меры безопасности: никто не может подойти к месту, где находится хищник, более чем за 30 метров.
Белый медведь
25 апреля, 11:27
Кобылкин призвал решить проблему появления белых медведей на помойках
"Спасибо огромное МЧС и полиции за их работу и помощь. Все передвижения животного полностью контролируются. В настоящее время в Норильск прибыли специалисты, они осмотрят зверя, установят пол, возраст, состояние здоровья. После чего будем принимать решение либо увозить на место естественного обитания в Арктику, либо в Красноярск в зоопарк", - сказал начальник отдела госохотнадзора министерства Александр Коробкин.
© Фото : газета "Заполярная правда"/ Ирина ЯринскаяБелая медведица гуляет по улицам Норильска. 19 июня 2019
Белая медведица гуляет по улицам Норильска. 19 июня 2019
© Фото : газета "Заполярная правда"/ Ирина Яринская
Белая медведица гуляет по улицам Норильска. 19 июня 2019
3568313
Обсудить 2
Красноярский крайПроисшествия
Рекомендуем
Евгения Петрова – замдиректора Русского музея
Особый путь. Евгения Петрова – о современных художниках Саудовской Аравии
РИА
Новости
Горсовет Харькова поддержал возвращение проспекту имени маршала Жукова
Стоп-кадр видео горящего самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 в Шереметьево
Распространившего видео катастрофы SSJ100 полицейского уволили
Военнослужащие сирийской армии
В Сирии наступает последний этап войны с боевиками, заявил посол в России
Лента
новостей
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
В Дании ответили на претензии "Газпрома по "Северному потоку — 2"
РПЦ сочла инцидент в пермском храме с запретом приносить свечи провокацией
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
К прямой линии с Путиным поступило более миллиона вопросов
Единый государственный экзамен в Екатеринбурге
ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными, пишут СМИ
Города России. Город Ейск в Краснодарском крае
Названы самые популярные курорты на Азовском море
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу заявил о формировании двух новых структурных единиц в ВКС
Новое Простоквашино, 11 серия. Скриншот видео
Европейские телеканалы заинтересовались новым "Простоквашино"
Кадры встречи Ангелы Меркель и Владимира Зеленского
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Президент США Дональд Трамп на встрече с избирателями в Орландо (штат Флорида). 18 июня 2019
Трамп объявил об официальном начале своей новой президентской кампании
Пожар в городе Каменске-Уральском
В Свердловской области собака спасла многодетную семью на пожаре
Задержание подозреваемых в финансировании террористов
В семи регионах России прошли обыски по делу о финансировании терроризма
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30Эксперты спрогнозировали снижение цен на свинину в шашлычный сезон
03:22Опрос: 62% россиян знают дату и время проведения прямой линии с Путиным
03:18Метеорологи назвали новые мировые температурные рекорды
03:11Досмотровые комплексы на ж/д части Крымского моста заработают до декабря
03:08ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
03:05Лагутенко опасается, что история с "китовой тюрьмой" никогда не закончится
02:45"Мстители: Финал" вернутся в кинотеатры
02:36Источник: Аргентина может подписать контракт с Китаем на строительство АЭС
02:24Мексика начинает реализацию плана помощи жителям Центральной Америки
02:21Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Мексикой и Канадой
02:17Юрист оценил вероятность принятия США мер против Эр-Рияда по делу Хашукджи
02:06Банки в полной мере знали о деятельности Huawei, заявил основатель компании
02:00В Сети появилось видео жесткой посадки самолета, на котором летел Киркоров
01:30Посольство в США назвало обвинения по делу россиянина Тищенко надуманными
01:11Ученые рассказали об ускорении процесса таяния ледников в Гималаях
01:07Пьяный командир ВСУ расстрелял своих подчиненных в Донбассе, сообщили в ЛНР
01:07Первый полет Crew Dragon с экипажем на МКС состоится не ранее ноября
00:57Российское посольство предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне
00:57Порошенко заявил о создании нового "спецназа" против России
00:52В Канаде из-за лесных пожаров эвакуировали более девяти тысяч человек
Лента новостейМолния