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РИА Новости

Комитет ГД поддержал проект о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

Вчера, 11:25
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, закрепляющий сокращенный рабочий день для женщин, проживающих в сельской местности.
Соответствующие поправки в Трудовой кодекс предложила внести группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
Как пояснил один из авторов инициативы первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев, этот законопроект является результатом, в том числе, дискуссии, прошедшей в рамках отчета правительства в Госдуме. Речь идет о том, что сейчас Трудовой кодекс очищается от старых нормативных актов, и был риск, что женщины на селе останутся без соцзащиты, пояснил политик. Он также отметил, что по данному вопросу были многочисленные обращения профсоюзов.
Думский комитет по труду и соцполитике на заседании в среду данный законопроект поддержал.
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11 июня, 12:44
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