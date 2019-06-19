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РИА Новости

Эксперт оценил новый порядок присвоения звания старшего лейтенанта

Вчера, 11:14
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© РИА Новости / Николай Журавлев / Перейти в фотобанкШевроны вооруженных сил Российской Федерации
Шевроны вооруженных сил Российской Федерации
© РИА Новости / Николай Журавлев
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Уравнивание выпускников военных кафедр в гражданских вузах и военных училищ в сроках получения звания "старший лейтенант" восстанавливает порядок, существовавший в СССР, заявил РИА Новости в среду российский военный эксперт Виктор Мураховский.
Ранее газета "Известия" со ссылкой на Минобороны сообщила, что принято решение об изменении правил присвоения воинского звания "старший лейтенант": для всех выпускников (и военных училищ, и гражданских вузов) будет единый срок для получения очередного звания — два года. До этого выпускники гражданских вузов ждали звания три года, а выпускники военных училищ — два года.

"Здесь просто восстановление того порядка, который ранее был. В Советском Союзе все три года до старшего лейтенанта ходили — и выпускники военных вузов, и выпускники военных кафедр (гражданских вузов. — Прим. ред.). (Теперь. — Прим. ред.) лейтенанты, выпустившиеся из гражданских вузов, получают равные права (с выпускниками военных вузов. — Прим. ред.) в смысле положения о прохождении военной службы", — сказал он.

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