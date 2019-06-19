Эксперт оценил новый порядок присвоения звания старшего лейтенанта

"Здесь просто восстановление того порядка, который ранее был. В Советском Союзе все три года до старшего лейтенанта ходили — и выпускники военных вузов, и выпускники военных кафедр (гражданских вузов. — Прим. ред.). (Теперь. — Прим. ред.) лейтенанты, выпустившиеся из гражданских вузов, получают равные права (с выпускниками военных вузов. — Прим. ред.) в смысле положения о прохождении военной службы", — сказал он.