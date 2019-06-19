Мэрия Биробиджана объяснила, за что будут платить при входе в школу

ХАБАРОВСК, 19 июн — РИА Новости. Ученики нескольких школ Биробиджана в Еврейской автономной области с сентября этого года будут платить не за вход в школу, а за карту доступа в рамках оснащения учебных заведений системой управления контроля и доступа (СКУД), при этом учеников на занятия пустят и без карт, сообщила РИА Новости начальник отдела образования мэрии Ольга Играшкина.

Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что с сентября вход в одну из школ Биробиджана станет платным - на пороге установят турникет, пройти через который можно будет по карте контроля доступа стоимостью 200 рублей. Эта информация вызвала возмущение родителей в социальных сетях.

"В целях исполнения требования антитеррористического законодательства и обеспечения безопасности детей в образовательных учреждениях, по решению суда, все учреждения должны быть оборудованы системой управления контроля и доступа. На установку этой системы во всех школах города нужно более 9,4 миллиона рублей, в этом году эти средства в бюджете муниципалитета не предусмотрены, и только с 2020 года мы сможем включиться в эту программу. Но по решению суда, около половины школ должны быть оборудованы этой системой уже до конца 2019 года", - прокомментировала ситуацию Играшкина.

Она отметила, что всего в городе 13 школ, в которых обучаются от 250 до более 1 тысячи детей.

По словам собеседницы агентства, в отдел образования обратился частный предприниматель, который готов взять на себя расходы по установке и обслуживанию СКУД. Карта доступа в здание приобретается по желанию родителей, добавила она.

"В базу данных заносится информация о времени прихода и ухода ученика, эта информация может быть направлена смс-сообщением родителям. Услуга по информированию родителей платная, но если они не хотят получать такую информацию, им достаточно карты для входа. Если родители не хотят приобретать карту, охранник запустит ребенка в здание с помощью пульта. У охраны будут списки детей, а у учеников есть дневники и тетради. Ребенок в любом случае попадет в школу, а посторонние в здание не пройдут", - сказала Играшкина.