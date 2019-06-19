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РИА Новости
Культура

В Северной Ирландии снимают приквел "Игры престолов" без знаменитых домов

Вчера, 11:12
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© 2013 Home Box Office, Inc.Сериал "Игра престолов". Белые ходоки
Сериал Игра престолов. Белые ходоки
© 2013 Home Box Office, Inc.
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. В Северной Ирландии начались съемки приквела "Игры престолов", сообщает CNN.
Проект с рабочим названием "Долгая ночь" начали снимать в Северной Ирландии. Местные СМИ сообщают, что на прошлой неделе создатели сериала оборудовали места для стрельбы в провинции Белфаст.
Журналисты CNN обратились к HBO. Однако те этот вопрос не прокомментировали, несмотря на то, что CNN и HBO принадлежат одной компании - WarnerMedia.
Сценарий к "Долгой ночи" написал Джордж Мартин вместе с Джейн Голдман, которая будет шоураннером проекта.
Действия приквела развернуться за тысячи лет до событий "Игры престолов", поэтому все будет по-новому: без Таргариенов, Ланнистеров, Старков и других семейств. В новом сериале расскажут о событиях, когда на Вестерос обрушилась долгая зима и пришли Белые ходоки.
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КультураHBOИгра престолов (сериал)Джордж Мартин
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