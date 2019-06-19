В Северной Ирландии снимают приквел "Игры престолов" без знаменитых домов

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. В Северной Ирландии начались съемки приквела "Игры престолов", В Северной Ирландии начались съемки приквела "Игры престолов", сообщает CNN.

Проект с рабочим названием "Долгая ночь" начали снимать в Северной Ирландии. Местные СМИ сообщают, что на прошлой неделе создатели сериала оборудовали места для стрельбы в провинции Белфаст.

Журналисты CNN обратились к HBO. Однако те этот вопрос не прокомментировали, несмотря на то, что CNN и HBO принадлежат одной компании - WarnerMedia.

Сценарий к "Долгой ночи" написал Джордж Мартин вместе с Джейн Голдман, которая будет шоураннером проекта.