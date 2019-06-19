Матвиенко выступила за принятие закона о социальном предпринимательстве

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает принять закон о социальном предпринимательстве, который, по ее мнению, "уже перезрел".
"Важной составляющей (государственно-частного партнерства - ред.) является вовлечение бизнес-сообщества в социальную сферу. Принятие закона о социальном предпринимательстве уже перезрело",- сказал парламентарий, выступая в среду на III Форуме социнноваций.
Матвиенко отметила, что обсуждала этот вопрос с руководством Госдумы, и стороны пришли к мнению, что документ должен быть принят в ближайшее время.
Спикер также посетовала, что "до сих пор нет прозрачных механизмов привлечения госсредств в программы ГЧП в соцсфере". По ее мнению, это позволило бы более активно привлекать в социальные проекты средства частных инвесторов.
Матвиенко подчеркнула, что в последнее время количество проектов с использованием частного и государственного партнерства (в социальной сфере) возросло в три раза, со 158 до 469.
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