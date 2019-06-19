Россия продлевает действие турвиз для граждан Эстонии с месяца до полугода

ТАЛЛИН, 19 июн - РИА Новости. Россия с 8 июля продлевает срок действия туристических виз для граждан Эстонии с месяца до полугода, сообщила в среду РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Таллине Мария Шустицкая.

"С 8 июля 2019 года многократные туристические визы для граждан Эстонской Республики будут оформляться на срок до полугода при наличии у них подтверждения о приеме организацией, сведения о которой содержатся в Едином федеральном реестре туроператоров. Ранее туристические визы выдавались на срок до одного месяца", - сказала Шустицкая.