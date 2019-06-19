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РИА Новости
Туризм

Россия продлевает действие турвиз для граждан Эстонии с месяца до полугода

Вчера, 11:13
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CC BY 2.0 / Priit Tammets / NarvaЗамок Германа Нарвы и Ивангородская крепость на берегах реки Нарва
Замок Германа Нарвы и Ивангородская крепость на берегах реки Нарва
CC BY 2.0 / Priit Tammets / Narva
ТАЛЛИН, 19 июн - РИА Новости. Россия с 8 июля продлевает срок действия туристических виз для граждан Эстонии с месяца до полугода, сообщила в среду РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Таллине Мария Шустицкая.
"С 8 июля 2019 года многократные туристические визы для граждан Эстонской Республики будут оформляться на срок до полугода при наличии у них подтверждения о приеме организацией, сведения о которой содержатся в Едином федеральном реестре туроператоров. Ранее туристические визы выдавались на срок до одного месяца", - сказала Шустицкая.
Посольство надеется, что это решение благоприятным образом скажется на развитии российско-эстонского сотрудничества в области туризма, способствуя активизации контактов между гражданами соседних стран.
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ТуризмтуристывизыЭстонияРоссияТуризм
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