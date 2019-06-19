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РИА Новости

Менее половины россиян слышали о нацпроектах, заявила Матвиенко

Вчера, 11:04
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© РИА Новости / Григорий СысоевПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призывает активнее вовлекать граждан в реализацию национальных проектов, отмечая, что в настоящее время с ними знакомы только 44%.
"Нужно активнее вовлекать граждан в реализацию национальных проектов. Опросы показывают, что 44% граждан слышали о проектах, а только 7% понимают, что они из себя представляют", - сказала спикер в среду, выступая на III форуме социнноваций.
Матвиенко подчеркнула, что основные задачи национальных проектов относятся именно к социальной сфере - это темы образования, демографии, преодоление бедности. "Старыми методами реализовать их не получится, нужны новые креативные идеи, новые эксперименты, синергия государства, бизнеса, общественных организаций", - отметила она.
Парламентарий также считает, что нужно активнее использовать успешный опыт регионов на новых территориях. В этой сфере Матвиенко привела столичный опыт и городские проекты, которые называются - "Мой район", "Моя улица". По мнению спикера, очень важен персональный подход к потребностям москвичей. Сенатор считает, что "коллегам из других субъектов РФ следует изучить столичный опыт".
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31710226
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Валентина МатвиенкоРоссияОбщество
Популярные комментарии
Хорошо, что люди не слышали сколько денежных средств вы на это угрохаете!
19 июня, 11:36
Петр Грин
1140000
Менее половины россиян слышали кто такая Матвиенко
19 июня, 11:09
Павел Иванов
481010
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