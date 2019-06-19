Менее половины россиян слышали о нацпроектах, заявила Матвиенко

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призывает активнее вовлекать граждан в реализацию национальных проектов, отмечая, что в настоящее время с ними знакомы только 44%.
"Нужно активнее вовлекать граждан в реализацию национальных проектов. Опросы показывают, что 44% граждан слышали о проектах, а только 7% понимают, что они из себя представляют", - сказала спикер в среду, выступая на III форуме социнноваций.
Матвиенко подчеркнула, что основные задачи национальных проектов относятся именно к социальной сфере - это темы образования, демографии, преодоление бедности. "Старыми методами реализовать их не получится, нужны новые креативные идеи, новые эксперименты, синергия государства, бизнеса, общественных организаций", - отметила она.
Парламентарий также считает, что нужно активнее использовать успешный опыт регионов на новых территориях. В этой сфере Матвиенко привела столичный опыт и городские проекты, которые называются - "Мой район", "Моя улица". По мнению спикера, очень важен персональный подход к потребностям москвичей. Сенатор считает, что "коллегам из других субъектов РФ следует изучить столичный опыт".