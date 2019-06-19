Дмитрий Шепелев ответил "яжматерям", устроившим травлю в его Инстаграме

"Ребята, у меня в Инстаграме настоящий коллапс. Впечатлительные люди, насмотрелись телевизор, теперь пишут злые комментарии. Лучики добра мои любимые, заметил, что у меня есть категория подписчиц, которые оставляют комментарии типа "гори в аду, гнида", "что б ты сдох, мразь". А в их профиле, если заглянуть, написано "любящая мамочка двух чудных детишек" и фоточки котиков, пирогов и цветочков. Какой контраст! Интересно, их домашние знают, чем мать занимается в свободное время? Возвращаясь к комментариям, мои друзья, пожалуйста не нужно писать плохое: я все равно не прочту, не отвечу и спорить тоже ни с кем не буду. И поверьте, у меня есть право не говорить о личном", - сказал Дмитрий Шепелев.