В Японском море неизвестное судно пыталось задержать российскую яхту

"18 июня в 20:30 (16:30 мск) от капитана теплохода "Селигер", флаг Либерия, поступила информация о том, что в Японском море в 112 милях от побережья Северной Кореи в открытом море, предположительно, северокорейские рыбаки предприняли попытку остановить яхту "Андиамо", порт приписки Находка, экипаж три человека. Все граждане России" - сказал он.

По словам собеседника агентства, яхта следовала из Южной Кореи в Находку. Вместе с тем, по информации капитана теплохода "Дима", флаг Того, находящегося в этом районе, в 22:07 по местному времени (15:07 мск) яхта "Андиамо" самостоятельно шла в порт назначения, в Находку.