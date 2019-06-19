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РИА Новости

В Японском море неизвестное судно пыталось задержать российскую яхту

Вчера, 10:57
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ВЛАДИВОСТОК, 19 июн - РИА Новости. Российскую яхту в Японском море пытались задержать, предположительно, северокорейские рыбаки, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра (МСКЦ) Владивостока.
"18 июня в 20:30 (16:30 мск) от капитана теплохода "Селигер", флаг Либерия, поступила информация о том, что в Японском море в 112 милях от побережья Северной Кореи в открытом море, предположительно, северокорейские рыбаки предприняли попытку остановить яхту "Андиамо", порт приписки Находка, экипаж три человека. Все граждане России" - сказал он.
По словам собеседника агентства, яхта следовала из Южной Кореи в Находку. Вместе с тем, по информации капитана теплохода "Дима", флаг Того, находящегося в этом районе, в 22:07 по местному времени (15:07 мск) яхта "Андиамо" самостоятельно шла в порт назначения, в Находку.
"Все члены экипажа чувствуют себя нормально, пострадавших нет. В 08:25 сегодня теплоход "Лиза", флаг России, взял на буксир яхту и завтра утром приведет ее в район морского порта Находки. Погода на переходе нормальная. Проинформировано представительство МИД России во Владивостоке, обстоятельства происшествия выясняются", - сказал собеседник агентства.
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