Индонезия начнет перенос столицы из Джакарты в 2021 году

"Строительство начнется в 2021 году, мы надеемся, что процесс переноса (столицы) пройдет постепенно, и новая столица начнет функционировать с 2024 года", - заявил глава ведомства.

Министр предположил, что новая столица будет расположена на острове Калимантан. Средства на реализацию проекта будут заложены в бюджет 2020 года, строительство может обойтись властям Индонезии в более чем 32,5 миллиарда долларов.