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РИА Новости

Индонезия начнет перенос столицы из Джакарты в 2021 году

Вчера, 10:53
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© Depositphotos / realinemediaДеловой район в Джакарте
Деловой район в Джакарте
© Depositphotos / realinemedia
Деловой район в Джакарте. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Власти Индонезии начнут перенос столицы страны из Джакарты в 2021 году, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на индонезийского министра планирования развития Бамбанга Броджонегоро.
"Строительство начнется в 2021 году, мы надеемся, что процесс переноса (столицы) пройдет постепенно, и новая столица начнет функционировать с 2024 года", - заявил глава ведомства.
Министр предположил, что новая столица будет расположена на острове Калимантан. Средства на реализацию проекта будут заложены в бюджет 2020 года, строительство может обойтись властям Индонезии в более чем 32,5 миллиарда долларов.
Президент Индонезии Джоко Видодо решил перенести столицу с острова Ява в апреле. Ранее сообщалось, что перенос столицы может занять до десяти лет.
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