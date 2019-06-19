СП готовит комплексные проверки ряда госкорпораций по новым методикам

"Мы с вашей помощью изменили закон о Счетной палате, который теперь позволяет более полно смотреть на работу государственных корпораций. Мы впервые сейчас готовим комплексные проверки для государственных корпораций по выполнению стратегических задач, KPI, которые до сих пор фактически не рассматривались, качества корпоративного управления, всех процедур внутри этих корпораций, систему государственных закупок, которые не ограничиваются только 223 законом, систему вознаграждений, бонусов, потому что она должна быть ориентирована на выполнение задач", - сказал он.