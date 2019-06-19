Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом на Кубани

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Ространснадзор после ДТП на Кубани с автобусом и большегрузом проведёт проверку перевозчика, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее в региональном ГУ МВД сообщили, что утром в среду рейсовый автобус под Краснодаром въехал в большегруз, стоявший на светофоре. После автоаварии в медучреждения доставлены 16 человек.
"Ространснадзор проведёт проверку перевозчика по случаю ДТП на Кубани. На место выехал сотрудник службы - начальник отдела Госавтодорнадзора по Краснодарскому краю Балацкий Виктор Владимирович", - сообщили в Ространснадзоре.
До этого в ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщали, что по факту ДТП организована проверка, в ходе нее сотрудники полиции установят причину автоаварии.