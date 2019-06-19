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РИА Новости

Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом на Кубани

Вчера, 10:45
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© Фото : МЧС РоссииАвтобус врезался в большегруз на автодороге А-146 в Краснодарском крае. 19 июня 2019
Автобус врезался в большегруз на автодороге А-146 в Краснодарском крае. 19 июня 2019
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Ространснадзор после ДТП на Кубани с автобусом и большегрузом проведёт проверку перевозчика, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее в региональном ГУ МВД сообщили, что утром в среду рейсовый автобус под Краснодаром въехал в большегруз, стоявший на светофоре. После автоаварии в медучреждения доставлены 16 человек.
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Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
"Ространснадзор проведёт проверку перевозчика по случаю ДТП на Кубани. На место выехал сотрудник службы - начальник отдела Госавтодорнадзора по Краснодарскому краю Балацкий Виктор Владимирович", - сообщили в Ространснадзоре.
До этого в ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщали, что по факту ДТП организована проверка, в ходе нее сотрудники полиции установят причину автоаварии.
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РостранснадзорКраснодарский крайПроисшествия
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