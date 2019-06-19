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РИА Новости

Два российских суперкомпьютера вошли в рейтинг самых мощных систем в мире

Вчера, 10:33
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Суперкомпьютеры Московского государственного университета "Ломоносов-2" и Росгидромета вошли в рейтинг самых производительных вычислительных систем в мире по версии проекта Top500, сообщается на его сайте.
Установленный в МГУ "Ломоносов-2" с показателем максимальной производительности 2,478 терафлопс (терафлопс - триллион операций с плавающей запятой в секунду) в новом рейтинге проекта занял 93-е место, а высокопроизводительный вычислительный комплекс Росгидромета - 365-ю позицию. В предыдущем рейтинге, опубликованном в ноябре 2018 года, специалисты поместили эти российские вычислительные системы на 79-ю и 283-ю строчку соответственно. В прошлом списке на 487-й строчке также была представлена первая версия суперкомпьютера "Ломоносов", в новый рейтинг он не попал.
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Самым мощным суперкомпьютером в мире по версии проекта Top500 стала система Summit (148,600 терафлопс), расположенная в Национальной исследовательской лаборатории в Оук Ридже, США (Oak Ridge National Laboratory). Второе место занял американский комплекс в Ливерморской национальной лаборатории, штат Калифорния (94,640 терафлопс). На третье место попал китайский суперкомпьютер Sunway TaihuLight, расположенный в Национальном центре суперкомпьютеров в городе Уси (провинции Цзянсу), он может производить вычисления со скоростью 93,014 терафлопс.
Список Top500, составляемый экспертами из США и Германии, публикуется дважды в год и считается самым авторитетным рейтингом суперкомпьютеров. В то же время, методика тестов Top500 нередко подвергается критике экспертов за однобокость и неспособность отразить реальную производительность компьютеров на многих классах практических задач. Суперкомпьютеры сегодня используются во множестве сфер деятельности: для расчета формул новых химических соединений (в частности, лекарств), строительных конструкций, аэродинамических свойств самолетов и автомобилей, проектирования новых моделей одежды и так далее.
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