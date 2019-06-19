На Кубани 16 человек доставили в больницы после ДТП с автобусом

Ранее в ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили о том, что утром в среду рейсовый автобус под Краснодаром въехал в большегруз, стоявший на светофоре, после чего 10 человек были доставлены в медучреждение для осмотра. В Северской ЦРБ уточнили, что туда доставлены 15 человек, еще несколько человек скорая привезла в травмпункт. Среди них, по предварительным данным, нет тяжело пострадавших. Госпитализированы трое человек, среди которых один ребенок: женщина с переломом голени, двое человек – с закрытой черепно-мозговой травмой. Остальные пассажиры пока обследуются.