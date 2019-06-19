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РИА Новости

На Кубани 16 человек доставили в больницы после ДТП с автобусом

Вчера, 10:25
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© Фото : МЧС РоссииАвтобус врезался в большегруз на автодороге А-146 в Краснодарском крае. 19 июня 2019
Автобус врезался в большегруз на автодороге А-146 в Краснодарском крае. 19 июня 2019
© Фото : МЧС России
КРАСНОДАР, 19 июн - РИА Новости. После автоаварии под Краснодаром, где рейсовый автобус въехал на светофоре в большегруз, в медучреждния доставлены 16 человек, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Ранее в ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили о том, что утром в среду рейсовый автобус под Краснодаром въехал в большегруз, стоявший на светофоре, после чего 10 человек были доставлены в медучреждение для осмотра. В Северской ЦРБ уточнили, что туда доставлены 15 человек, еще несколько человек скорая привезла в травмпункт. Среди них, по предварительным данным, нет тяжело пострадавших. Госпитализированы трое человек, среди которых один ребенок: женщина с переломом голени, двое человек – с закрытой черепно-мозговой травмой. Остальные пассажиры пока обследуются.
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Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
"Шестнадцать человек доставлены в медучреждения, из них – один водитель и 15 пассажиров. Из этих 15-ти трое – это 17-летние подростки", - уточнили агентству в ведомстве.
До этого в ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что по факту ДТП организована проверка, в ходе нее сотрудники полиции установят причину автоаварии.
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