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РИА Новости

В Совбезе оценили масштабы последствий "цифрового" терроризма

Вчера, 10:16
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УФА, 19 июн - РИА Новости. "Цифровой" терроризм по масштабам последствий уже в ближайшее время может быть сопоставим с оружием массового уничтожения, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.
Выступая в среду на проходящей в Уфе Х международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, Коков отметил, что при "безусловно положительных моментах" интернет несет в себе и "очень опасный сегмент, порождая высокую степень уязвимости общественных и государственных интересов".
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"Стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий позволяет террористам еще активнее расширять географию своей деструктивной идеологии, рекрутировать в свои ряды и привлекать финансовые средства, осуществлять хакерские атаки и другие киберпреступления. Интернет стал активнее использоваться и для организации массовых беспорядков и погромов", - сказал Коков.
"Сегодня глобальная сеть для террористов является, по сути, основным механизмом управления разрозненными силами и средствами, в том числе и финансовыми. На сегодня по экспертным оценкам насчитывается около 30 тысяч экстремистских и террористических сайтов. Все это позволяет сделать вывод о том, что наступает эра технологического и цифрового терроризма, который по масштабам последствий уже в ближайшее время может быть сопоставим с оружием массового уничтожения", - добавил замсекретаря СБ РФ.
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