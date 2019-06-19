В Совбезе оценили масштабы последствий "цифрового" терроризма

УФА, 19 июн - РИА Новости. "Цифровой" терроризм по масштабам последствий уже в ближайшее время может быть сопоставим с оружием массового уничтожения, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.

Выступая в среду на проходящей в Уфе Х международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, Коков отметил, что при "безусловно положительных моментах" интернет несет в себе и "очень опасный сегмент, порождая высокую степень уязвимости общественных и государственных интересов".

"Стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий позволяет террористам еще активнее расширять географию своей деструктивной идеологии, рекрутировать в свои ряды и привлекать финансовые средства, осуществлять хакерские атаки и другие киберпреступления. Интернет стал активнее использоваться и для организации массовых беспорядков и погромов", - сказал Коков.