Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-19T12:22Z
https://ria.ru/20190619/1555689187.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155568/96/1555689604_0:0:1971:1109_1036x0_80_0_0_8d61347a8c5ebf51f84aa4663fa93e86.jpg
РИА Новости

В семи регионах России прошли обыски по делу о финансировании терроризма

Вчера, 10:13
40688
© РИА Новости / ФСБ РФЗадержание подозреваемых в финансировании террористов
Задержание подозреваемых в финансировании террористов
© РИА Новости / ФСБ РФ
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В нескольких российских регионах проходят масштабные разыскные мероприятия, связанные с делом о финансировании терроризма, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
К работе подключены ФСБ, ГУЭБ и ПК МВД, Центр "Э" ГУ МВД и ГСУ СК по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обыски уже прошли на территории Москвы, Московской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Красноярского края, Астраханской области, Ставропольского края и Республики Дагестан.
В результате в столичном регионе задержаны двое подозреваемых в содействии террористам. В ближайшее время им изберут меру пресечения.
Сейчас следствие пытается установить их роль в деле, а также проверяет задержанных на причастность к другим преступлениям.
© РИА Новости / ФСБ РФЗадержание подозреваемых в финансировании террористов
Задержание подозреваемых в финансировании террористов
© РИА Новости / ФСБ РФ
Задержание подозреваемых в финансировании террористов

Дело о финансировании террористов

Следователи установили, что с 2014 по сентябрь 2017 года преступное сообщество из россиян, которые являются членами "Исламского государства"*, организовало финансирование этой организации.
Для этого они привлекли жителей Дагестана, которые, в свою очередь, организовали в разных регионах сбор денег через платежные системы и банковские карты.
В дальнейшем собранные средства переправлялись на территорию Сирии, подконтрольную членам ИГ*.
В итоге преступникам удалось собрать не менее восьми миллионов рублей, "пожертвования" совершили более 200 жителей Северо-Кавказского, Южного, Центрального, Северо-Западного, Сибирского и Уральского федеральных округов.
Против некоторых из них уже возбуждены уголовные дела.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Сотрудники ФСБ России
16 мая, 10:10
В Твери задержали троих мужчин за финансирование ИГ*
5761115121422
Обсудить 19
Следственный комитет РФРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Каждый из 200 заплатил по 40000 рублей? Неплохо мигранты зарабатывают, если отдать такие суммы для них -- раз плюнуть
19 июня, 10:22
Не лайкаю либерастов
1910015
Пока вернется тотальная контролируемость безработных, пока все не будут обеспечены рабочим местом с терроризмом не закончим.
19 июня, 10:38
КЧКонстантин Чистов
8110011
Рекомендуем
Развёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М
Госдума приняла закон о приостановке ДРСМД
РИА
Новости
В Лондоне убили россиянина
Министр армии США Марк Эспер
Трамп сменил главу Пентагона
Орудие убийства
"Убью первого, кто выйдет": из-за чего москвич зарубил соседку по даче
Лента
новостей
Военнослужащие сирийской армии
В Сирии наступает последний этап войны с боевиками, заявил посол в России
Люди на улице Токио
Названы страны, которые скоро уничтожат себя
Шевроны Вооруженных сил Российской Федерации
СМИ: Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта
На востоке Москвы мужчина погиб в драке у метро
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров напомнил послу Швейцарии пословицу на случай попадания под санкции
Кадры встречи Ангелы Меркель и Владимира Зеленского
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Дмитрий Тымчук
На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук
Президент США Дональд Трамп на встрече с избирателями в Орландо (штат Флорида). 18 июня 2019
Трамп объявил об официальном начале своей новой президентской кампании
Пожилая женщина с флажком США
Социалку — под нож: США погасят государственный долг за счет пенсионеров
Лондон
Москва может не дождаться от Лондона здравомыслия
В США российского разработчика игр Олега Тищенко приговорили к году тюрьмы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30Эксперты спрогнозировали снижение цен на свинину в шашлычный сезон
03:22Опрос: 62% россиян знают дату и время проведения прямой линии с Путиным
03:18Метеорологи назвали новые мировые температурные рекорды
03:11Досмотровые комплексы на ж/д части Крымского моста заработают до декабря
03:08ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
03:05Лагутенко опасается, что история с "китовой тюрьмой" никогда не закончится
02:45"Мстители: Финал" вернутся в кинотеатры
02:36Источник: Аргентина может подписать контракт с Китаем на строительство АЭС
02:24Мексика начинает реализацию плана помощи жителям Центральной Америки
02:21Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Мексикой и Канадой
02:17Юрист оценил вероятность принятия США мер против Эр-Рияда по делу Хашукджи
02:06Банки в полной мере знали о деятельности Huawei, заявил основатель компании
02:00В Сети появилось видео жесткой посадки самолета, на котором летел Киркоров
01:30Посольство в США назвало обвинения по делу россиянина Тищенко надуманными
01:11Ученые рассказали об ускорении процесса таяния ледников в Гималаях
01:07Пьяный командир ВСУ расстрелял своих подчиненных в Донбассе, сообщили в ЛНР
01:07Первый полет Crew Dragon с экипажем на МКС состоится не ранее ноября
00:57Российское посольство предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне
00:57Порошенко заявил о создании нового "спецназа" против России
00:52В Канаде из-за лесных пожаров эвакуировали более девяти тысяч человек
Лента новостейМолния