В семи регионах России прошли обыски по делу о финансировании терроризма

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В нескольких российских регионах проходят масштабные разыскные мероприятия, связанные с делом о финансировании терроризма, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

К работе подключены ФСБ, ГУЭБ и ПК МВД, Центр "Э" ГУ МВД и ГСУ СК по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Обыски уже прошли на территории Москвы, Московской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Красноярского края, Астраханской области, Ставропольского края и Республики Дагестан.

В результате в столичном регионе задержаны двое подозреваемых в содействии террористам. В ближайшее время им изберут меру пресечения.

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Сейчас следствие пытается установить их роль в деле, а также проверяет задержанных на причастность к другим преступлениям.

Дело о финансировании террористов

Следователи установили, что с 2014 по сентябрь 2017 года преступное сообщество из россиян, которые являются членами "Исламского государства"*, организовало финансирование этой организации.

Для этого они привлекли жителей Дагестана, которые, в свою очередь, организовали в разных регионах сбор денег через платежные системы и банковские карты.

В дальнейшем собранные средства переправлялись на территорию Сирии, подконтрольную членам ИГ*.

В итоге преступникам удалось собрать не менее восьми миллионов рублей, "пожертвования" совершили более 200 жителей Северо-Кавказского, Южного, Центрального, Северо-Западного, Сибирского и Уральского федеральных округов.

Против некоторых из них уже возбуждены уголовные дела.