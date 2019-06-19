В семи регионах России прошли обыски по делу о финансировании терроризма

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В нескольких российских регионах проходят масштабные разыскные мероприятия, связанные с делом о финансировании терроризма, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
К работе подключены ФСБ, ГУЭБ и ПК МВД, Центр "Э" ГУ МВД и ГСУ СК по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обыски уже прошли на территории Москвы, Московской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Красноярского края, Астраханской области, Ставропольского края и Республики Дагестан.
В результате в столичном регионе задержаны двое подозреваемых в содействии террористам. В ближайшее время им изберут меру пресечения.
Сейчас следствие пытается установить их роль в деле, а также проверяет задержанных на причастность к другим преступлениям.
Задержание подозреваемых в финансировании террористов
Дело о финансировании террористов
Следователи установили, что с 2014 по сентябрь 2017 года преступное сообщество из россиян, которые являются членами "Исламского государства"*, организовало финансирование этой организации.
Для этого они привлекли жителей Дагестана, которые, в свою очередь, организовали в разных регионах сбор денег через платежные системы и банковские карты.
В дальнейшем собранные средства переправлялись на территорию Сирии, подконтрольную членам ИГ*.
В итоге преступникам удалось собрать не менее восьми миллионов рублей, "пожертвования" совершили более 200 жителей Северо-Кавказского, Южного, Центрального, Северо-Западного, Сибирского и Уральского федеральных округов.
Против некоторых из них уже возбуждены уголовные дела.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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