Представитель Алибасова рассказал о состоянии его здоровья

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Продюсер Бари Алибасов чувствует себя намного лучше, но сознание ещё не совсем ясное, сказал РИА Новости пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин.

Ранее Бари Алибасов-младший сообщил РИА Новости, что продюсера выписали из больницы, его планируют отправить на реабилитацию в Казахстан.

"Лучше намного, но еще не совсем на 100% ясное сознание. И есть может только специальную пищу", - сказал Горжанкин.