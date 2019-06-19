Представитель Алибасова рассказал о состоянии его здоровья

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Продюсер Бари Алибасов чувствует себя намного лучше, но сознание ещё не совсем ясное, сказал РИА Новости пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин.
Ранее Бари Алибасов-младший сообщил РИА Новости, что продюсера выписали из больницы, его планируют отправить на реабилитацию в Казахстан.
"Лучше намного, но еще не совсем на 100% ясное сознание. И есть может только специальную пищу", - сказал Горжанкин.
Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали у него ожог пищевода, желудка и дыхательных путей.