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РИА Новости
Культура

Представитель Алибасова рассказал о состоянии его здоровья

Вчера, 10:07
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБари Алибасов в своей квартире
Бари Алибасов в своей квартире
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Продюсер Бари Алибасов чувствует себя намного лучше, но сознание ещё не совсем ясное, сказал РИА Новости пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин.
Ранее Бари Алибасов-младший сообщил РИА Новости, что продюсера выписали из больницы, его планируют отправить на реабилитацию в Казахстан.
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
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"Лучше намного, но еще не совсем на 100% ясное сознание. И есть может только специальную пищу", - сказал Горжанкин.
Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали у него ожог пищевода, желудка и дыхательных путей.
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КультураСостояние здоровья Бари АлибасоваБари АлибасовОбщество
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