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РИА Новости

На востоке Индии почти 130 детей погибли из-за вспышки острого энцефалита

Вчера, 10:06
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 июн - РИА Новости. Вспышка острого энцефалита в северо-восточном индийском штате Бихар менее чем за три недели унесла жизни уже более 128 детей, сообщает агентство IANS со ссылкой на представителей местного минздрава.
Ранее сообщалось о 83 погибших. Активнее всего заболевание распространяется в округе Музаффарпур. По информации индийских СМИ, в настоящее время на лечении в больницах штата находятся еще порядка 450 детей. Состояние некоторых из них оценивается как критическое.
Причиной вспышки острого энцефалита медики называют сохраняющуюся в региона аномальную жару вкупе с высокой влажностью. При этом изначально симптомы заболевания специалисты принимали за признаки отравления плодами личи, предположительно, содержащими опасные для здоровья детей токсины.
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С тех пор, как в конце 1970-х годов в Индии была зарегистрирована первая вспышка энцефалита, в Бихаре и соседнем штате Уттар-Прадеш умерли тысячи детей. До 2005 года считалось, что большинство смертей были вызваны японским энцефалитом - вирусом, который переносят комары. Однако в последнее десятилетие дети здесь умирали от других форм энцефалита, и врачи затрудняются сказать, чем конкретно они были вызваны.
В Бихаре в течение последних нескольких недель сохраняется нетипичная для этого сезона жара - столбики термометров не опускаются в течение дня ниже 40 градусов. В Нью-Дели, тем временем, 10 июня температура превысила отметку в 50 градусов, достигнув самого высокого показатели в истории индийской столицы.
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