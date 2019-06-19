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РИА Новости

В Совбезе рассказали о новой форме терроризма

Вчера, 10:03
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЮрий Коков
Юрий Коков
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Юрий Коков. Архивное фото
УФА, 19 июн — РИА Новости. Заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков рассказал на Х международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в Уфе, о новых формах террористической деятельности.
Одна из таких новых форм, по его словам, — применение для нападения на объекты береговой инфраструктуры пловцов-диверсантов, прошедших подготовку в соответствующих центрах и обладающих навыками минирования акваторий морских портов и захвата гражданских судов, прежде всего танкеров и газовозов.
Кроме того, добавил Коков, выявлены случаи использования боевиками 3D-принтеров, которые позволяют изготовить в домашних условиях не только холодное, но и огнестрельное оружие, причем такое оружие нельзя обнаружить металлодетектором.
Еще одной серьезной угрозой замсекретаря Совбеза считает "цифровой терроризм".
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"Стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий позволяет террористам еще активнее расширять географию своей деструктивной идеологии, рекрутировать в свои ряды и привлекать финансовые средства, осуществлять хакерские атаки и другие киберпреступления. Интернет стал активнее использоваться и для организации массовых беспорядков и погромов", — сказал он.
Коков отметил, что интернет стал основным механизмом управления разрозненными силами и средствами, в том числе и финансовыми. На сегодня, по его словам, насчитывается около 30 тысяч экстремистских и террористических сайтов.
"Все это позволяет сделать вывод о том, что наступает эра технологического и цифрового терроризма, который по масштабам последствий уже в ближайшее время может быть сопоставим с оружием массового уничтожения", — заключил замсекретаря Совбеза.
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Совет Безопасности РФРоссияЮрий КоковБезопасность
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