На Кубани госпитализировали трех человек после ДТП с автобусом

КРАСНОДАР, 19 июн - РИА Новости. Трое человек, среди которых один ребенок, госпитализированы после столкновения рейсового автобус с большегрузом под Краснодаром, сообщили РИА Новости в Северской центральной районной больнице.

Ранее в ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили о том, что утром в среду рейсовый автобус под Краснодаром въехал в большегруз, стоявший на светофоре, после чего 10 человек были доставлены в медучреждение для осмотра.

"Часть к нам, часть в травмпункт (привезли). У нас 15 человек. Пока в травмпункте или трое, или четверо, точно не могу сказать. Особо таких тяжелых прямо нет, а так… уже госпитализировали троих человек, один ребенок среди них. Перелом голени, женщина, а двоих с ЗЧМТ (закрытая черепно-мозговая травма – ред.). Остальные пока обследуются, в процессе решение", - сообщили агентству в больнице.