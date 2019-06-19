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РИА Новости

В Петербурге на станции "Невский проспект" частично отключился свет

Вчера, 09:48
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© Фото : ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПбОтключили свет м. Невский проспект в Санкт-Петербурге. 19 июня 2019
Отключили свет м. Невский проспект в Санкт-Петербурге. 19 июня 2019
© Фото : ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Станция "Невский проспект" в Санкт-Петербурге на несколько минут частично осталась без света из-за временного падения напряжения, на движение поездов ситуация не повлияла, сообщили РИА Новости в ГУП "Петербургский метрополитен".
"Произошла просадка напряжения, полторы-две минуты восстанавливали стандартное освещение. При этом на станции работало аварийное освещение", - рассказал собеседник агентства.
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По его словам, на график движения поездов ситуация не повлияла.
Очевидцы в соцсетях сообщили, что свет на станции метро "Невский проспект" отключился в среду примерно около 8.00. Они разместили фото и видео, на которых видно, что пассажиры идут в темноте, многие из них освещают себе дорогу телефонами.
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