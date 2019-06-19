В Петербурге на станции "Невский проспект" частично отключился свет

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Станция "Невский проспект" в Санкт-Петербурге на несколько минут частично осталась без света из-за временного падения напряжения, на движение поездов ситуация не повлияла, сообщили РИА Новости в ГУП "Петербургский метрополитен".

"Произошла просадка напряжения, полторы-две минуты восстанавливали стандартное освещение. При этом на станции работало аварийное освещение", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, на график движения поездов ситуация не повлияла.