Вылет самолета из Нижневартовска задерживается более чем на 12 часов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 июн - РИА Новости. Вылет самолета авиакомпании "Аэрофлот" из Нижневартовска (ХМАО) в Москву задерживается в среду более чем на 12 часов, сообщили РИА Новости в справочной службе воздушной гавани.
Рейс SU 1647 должен был отправиться в Шереметьево около 5.30, однако данные онлайн-табло аэропорта Нижневартовска свидетельствуют о задержке.
"Вылет задержан до 18.10 (16.10 мск). Причина - замена воздушного судна", - уточнили в справочной службе.
Как отмечает местное интернет-издание Siapress, ссылаясь на очевидцев, командир экипажа заявил о технических причинах задержки, когда пассажиры уже прошли на посадку. СМИ подчеркивает, что иногородние пассажиры заселены в гостиницу, тогда как жители Нижневартовска, которым не удалось вылететь вовремя, отправились по домам.