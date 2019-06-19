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РИА Новости

Вылет самолета из Нижневартовска задерживается более чем на 12 часов

Вчера, 09:46
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 июн - РИА Новости. Вылет самолета авиакомпании "Аэрофлот" из Нижневартовска (ХМАО) в Москву задерживается в среду более чем на 12 часов, сообщили РИА Новости в справочной службе воздушной гавани.
Рейс SU 1647 должен был отправиться в Шереметьево около 5.30, однако данные онлайн-табло аэропорта Нижневартовска свидетельствуют о задержке.
17 июня, 11:38
Рейс из Нижневартовска задержали на девять часов из-за открывшегося трапа
"Вылет задержан до 18.10 (16.10 мск). Причина - замена воздушного судна", - уточнили в справочной службе.
Как отмечает местное интернет-издание Siapress, ссылаясь на очевидцев, командир экипажа заявил о технических причинах задержки, когда пассажиры уже прошли на посадку. СМИ подчеркивает, что иногородние пассажиры заселены в гостиницу, тогда как жители Нижневартовска, которым не удалось вылететь вовремя, отправились по домам.
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АэрофлотНижневартовскШереметьево (аэропорт)Ханты-МансийскПроисшествия
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