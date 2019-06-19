Вылет самолета из Нижневартовска задерживается более чем на 12 часов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 июн - РИА Новости. Вылет самолета авиакомпании "Аэрофлот" из Нижневартовска (ХМАО) в Москву задерживается в среду более чем на 12 часов, сообщили РИА Новости в справочной службе воздушной гавани.