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РИА Новости

Медики осматривают десять человек после ДТП с автобусом на Кубани

Вчера, 09:39
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КРАСНОДАР, 19 июн - РИА Новости. Рейсовый автобус под Краснодаром въехал в большегруз, стоявший на светофоре, 10 человек доставлены в медучреждение на осмотр, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Как отметили в ведомстве, сообщение о ДТП поступило в 7.45 мск.
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"Северский район, трасса А-46 Краснодар- Верхнебаканский, 43-й километр, в районе поселка Афипский. Водитель рейсового автобуса поселок Ахтырский-Краснодар марки "Богдан" допустил попутное столкновение с большегрузом Volvo. Volvo остановился на светофоре, а автобус в него врезался. Предварительно, 10 человек доставлено в медицинское учреждение для осмотра и оказания помощи… Точного числа признанных пострадавшими пока нет", - сообщили в пресс-службе полицейского главка.
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VolvoКраснодарСеверский районКраснодарский крайПроисшествия
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