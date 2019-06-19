Медики осматривают десять человек после ДТП с автобусом на Кубани

КРАСНОДАР, 19 июн - РИА Новости. Рейсовый автобус под Краснодаром въехал в большегруз, стоявший на светофоре, 10 человек доставлены в медучреждение на осмотр, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Как отметили в ведомстве, сообщение о ДТП поступило в 7.45 мск.

"Северский район, трасса А-46 Краснодар- Верхнебаканский, 43-й километр, в районе поселка Афипский. Водитель рейсового автобуса поселок Ахтырский-Краснодар марки "Богдан" допустил попутное столкновение с большегрузом Volvo. Volvo остановился на светофоре, а автобус в него врезался. Предварительно, 10 человек доставлено в медицинское учреждение для осмотра и оказания помощи… Точного числа признанных пострадавшими пока нет", - сообщили в пресс-службе полицейского главка.