К прямой линии с Путиным поступило более миллиона вопросов

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. К прямой линии с Владимиром Путиным поступило более миллиона вопросов, сообщает телеканал "Россия-24".
К 09:00 мск их было 1 053 326, из них 616,5 тысячи по телефону и 291,3 по СМС.
Мероприятие пройдет в Гостином дворе в четверг. Трансляция начнется в полдень в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "МИР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".
Ее также можно будет посмотреть в соцсетях.
Прием вопросов начался с 08:00 мск 9 июня и продлится вплоть до окончания программы.
"Прямая линия с Владимиром Путиным" — ежегодный телемост, в ходе которого президент отвечает на вопросы граждан. В этом году мероприятие пройдет в семнадцатый раз.
Первый эфир состоялся в декабре 2001-го, он длился 2 часа 20 минут. В дальнейшем средняя продолжительность выросла до трех-четырех часов.
Прошлогодняя прямая линия заняла четыре часа 20 минут, Путин успел ответить на 73 вопроса.