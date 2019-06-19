К прямой линии с Путиным поступило более миллиона вопросов

Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным". Архивное фото

Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. К прямой линии с Владимиром Путиным поступило более миллиона вопросов, сообщает телеканал " Россия-24 ". К прямой линии с Владимиром Путиным поступило более миллиона вопросов, сообщает телеканал "".

К 09:00 мск их было 1 053 326, из них 616,5 тысячи по телефону и 291,3 по СМС.

Мероприятие пройдет в Гостином дворе в четверг. Трансляция начнется в полдень в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "МИР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

Ее также можно будет посмотреть в соцсетях.

Прием вопросов начался с 08:00 мск 9 июня и продлится вплоть до окончания программы.

"Прямая линия с Владимиром Путиным" — ежегодный телемост, в ходе которого президент отвечает на вопросы граждан. В этом году мероприятие пройдет в семнадцатый раз.

Первый эфир состоялся в декабре 2001-го, он длился 2 часа 20 минут. В дальнейшем средняя продолжительность выросла до трех-четырех часов.