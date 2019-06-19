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РИА Новости

К прямой линии с Путиным поступило более миллиона вопросов

Вчера, 09:39
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным". Архивное фото
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. К прямой линии с Владимиром Путиным поступило более миллиона вопросов, сообщает телеканал "Россия-24".
К 09:00 мск их было 1 053 326, из них 616,5 тысячи по телефону и 291,3 по СМС.
Мероприятие пройдет в Гостином дворе в четверг. Трансляция начнется в полдень в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "МИР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".
Ее также можно будет посмотреть в соцсетях.
Прием вопросов начался с 08:00 мск 9 июня и продлится вплоть до окончания программы.
"Прямая линия с Владимиром Путиным" — ежегодный телемост, в ходе которого президент отвечает на вопросы граждан. В этом году мероприятие пройдет в семнадцатый раз.
Первый эфир состоялся в декабре 2001-го, он длился 2 часа 20 минут. В дальнейшем средняя продолжительность выросла до трех-четырех часов.
Прошлогодняя прямая линия заняла четыре часа 20 минут, Путин успел ответить на 73 вопроса.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
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Обсудить 128
Владимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Вы верите в то что президент хочет с вами поговорить?
19 июня, 10:43
rria6363
41171009
В "демократичной" Америке прямая линия не прокатит. Всего две партии на выборах. Слонов и Ослов. А там бы в США, от народа к президенту вопросов по более было бы! :)
19 июня, 10:36
БНБрутал Натурал
14220234
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