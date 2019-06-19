Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-19T16:01Z
https://ria.ru/20190619/1555688368.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В ДНР заявили о массированном обстреле Донецка бойцами ВСУ

Вчера, 09:36
27399
ДОНЕЦК, 19 июн — РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил Украины нанесли массированный артиллерийский удар по окраинам и пригороду Донецка, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.
По его словам, обстрелы зафиксированы с 4:15 до 8:00 утра. Всего украинские силовики выпустили более 170 мин и снарядов: 162 снаряда калибра 122 миллиметра по окраинам города и 14 мин калибра 120 миллиметров по поселку Васильевка.
При обстреле пострадала детская городская клиническая больница № 4, добавил представитель ДНР. "Поврежден фасад здания, остекление прачечной. Кроме того, повреждено медицинское оборудование стоимостью более миллиона рублей", — сказал он.
В МЧС ДНР добавили, что из-за обстрела на шахте имени Челюскинцев остановлен вентилятор главного проветривания скипового ствола. В шахте в тот момент находились 50 горняков, все они самостоятельно вышли на поверхность.
В последнее время ситуация в Донбассе серьезно обострилась. Украинские силовики заявили, что вплотную подошли к Донецку, но в ДНР эти заявления опровергли. При этом в самопровозглашенных республиках сообщают об усилении огня со стороны ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский
18 июня, 12:34
В ДНР назвали заявление Зеленского о готовности к перемирию лицемерным
30337416115
Обсудить 86
Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонецк (Донецкая область)В мире
Популярные комментарии
Ужасно, как так можно двух в Англии вроде отравили такой шум на весь Мир здесь убивают детей стариков женщин и все молчат!!!
19 июня, 13:02
Геннадий Смирнов
116033611
Сейчас бы какие-нибудь белые каски раздули бы такое кадило, что весь мир бы на ушах стоял, как это было в Сирии, а мы опять молчим!!!
19 июня, 13:02
Андрей Сергеевич
92133314
Рекомендуем
Кадры встречи Ангелы Меркель и Владимира Зеленского
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
РИА
Новости
Дмитрий Тымчук
На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
В Дании ответили на претензии "Газпрома по "Северному потоку — 2"
На востоке Москвы мужчина погиб в драке у метро
Лента
новостей
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Порошенко допустил отказ Киева от Крыма
Преподаватель открывает диск с заданиями единого государственного экзамена
Рособрнадзор проверил работы астраханских учеников, получившие ноль за ЕГЭ
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский покинул зал Госдумы в знак протеста
Города России. Город Ейск в Краснодарском крае
Названы самые популярные курорты на Азовском море
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Стоп-кадр из первого интервью Бари Алибасова после отравления
Алибасов дал первое после своего отравления интервью
Паук-каракурт
Ученый прокомментировал появление ядовитых пауков в Подмосковье
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о разногласиях с Меркель по "Северному потоку — 2"
В Лондоне убили россиянина
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров напомнил послу Швейцарии пословицу на случай попадания под санкции
Певец Филипп Киркоров фотографируется на съемках новогодней программы на Первом канале
Киркоров рассказал о "жесткой посадке" самолета в Москве
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:33Трамп считает, что может уволить главу Федрезерва США, сообщают СМИ
03:30Эксперты спрогнозировали снижение цен на свинину в шашлычный сезон
03:22Опрос: 62% россиян знают дату и время проведения прямой линии с Путиным
03:18Метеорологи назвали новые мировые температурные рекорды
03:11Досмотровые комплексы на ж/д части Крымского моста заработают до декабря
03:08ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
03:05Лагутенко опасается, что история с "китовой тюрьмой" никогда не закончится
02:45"Мстители: Финал" вернутся в кинотеатры
02:36Источник: Аргентина может подписать контракт с Китаем на строительство АЭС
02:24Мексика начинает реализацию плана помощи жителям Центральной Америки
02:21Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Мексикой и Канадой
02:17Юрист оценил вероятность принятия США мер против Эр-Рияда по делу Хашукджи
02:06Банки в полной мере знали о деятельности Huawei, заявил основатель компании
02:00В Сети появилось видео жесткой посадки самолета, на котором летел Киркоров
01:30Посольство в США назвало обвинения по делу россиянина Тищенко надуманными
01:11Ученые рассказали об ускорении процесса таяния ледников в Гималаях
01:07Пьяный командир ВСУ расстрелял своих подчиненных в Донбассе, сообщили в ЛНР
01:07Первый полет Crew Dragon с экипажем на МКС состоится не ранее ноября
00:57Российское посольство предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне
00:57Порошенко заявил о создании нового "спецназа" против России
Лента новостейМолния