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РИА Новости

В Иране прокомментировали обвинения США в причастности к атаке на танкеры

Вчера, 09:30
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© AP Photo / Ebrahim Noroozi Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Архивное фото
УФА, 19 июн - РИА Новости. Секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани назвал обвинения США в причастности Тегерана к атаке на танкеры в Оманском заливе одним из способов давления на страну.
"Обвинения - это один из распространенных у США способов для оказания давления на страны", - заявил он РИА Новости, отвечая на просьбу прокомментировать высказывания американской стороны.
Оманский залив
13 июня, 13:41
Кто против кого? В Оманском заливе атакованы нефтяные танкерыВ Оманском заливе атакованы два нефтяных танкера, моряки спасены, сообщили СМИ. Кто стоит за атакой, пока неясно. В ситуации пробуем разобраться в эфире радио Sputnik с ведущим научным сотрудником МГИМО, востоковедом Юрием Зининым.
Ранее иранские и арабские СМИ сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, была торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения этому нет. Все члены экипажа Front Altair были эвакуированы на территорию Ирана, членов экипажа Kokuka Courageous подобрал американский эсминец. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.
Ранее США и Великобритания обвинили в произошедшем Иран, не предоставив, впрочем, конкретных доказательств. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры являются безосновательными.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что РФ предостерегает от попыток возложить вину за инцидент с танкерами на Иран, и призвал не использовать его для нагнетания обстановки.
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Инцидент с танкерами в Оманском заливеИран
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