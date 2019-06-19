В Тегеране объяснили, почему Иран и США не дойдут до войны

УФА, 19 июн - РИА Новости. Тегеран и Вашингтон не дойдут до войны, для нее нет причин, заявил РИА Новости секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

"Иран и Америка не дойдут до войны, поскольку нет причин для того, чтобы (такая) война произошла", - заявил он.

В понедельник министерство обороны США сообщило, что США готовятся отправить дополнительные силы на Ближний Восток в ответ на "угрозу" со стороны Ирана, который, по мнению Вашингтона, причастен к атакам на танкеры в Оманском заливе. Глава Пентагона Патрик Шанахан заявил, что США отправят дополнительно одну тысячу военных на Ближний Восток. Он отметил, что эти действия не направлены на конфронтацию с Ираном, а отвечают интересам безопасности США и союзников.