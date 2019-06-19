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РИА Новости

В Иране допустили возможность переговоров с Россией о покупке С-400

Вчера, 09:25
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКомплекс ПВО С-400 "Триумф"
Комплекс ПВО С-400 Триумф
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Комплекс ПВО С-400 "Триумф". Архивное фото
УФА, 19 июн - РИА Новости. В случае необходимости Иран проведёт переговоры с Россией о возможности покупки С-400, заявил РИА секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.
"Иран всегда имел обширное сотрудничество с Россией в оборонной сфере и в сфере безопасности. Если оценки оборонного сектора Ирана покажут необходимость в С-400, то поступим, как это сделали (с) С-300, обязательно будем вести переговоры и принимать решение вместе с российскими друзьями", - заявил он.
Мобильная многоканальная зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф»
18 сентября 2015, 13:30
Характеристики С-400 "Триумф"Что представляет из себя мобильная многоканальная зенитная ракетная система С-400 "Триумф" - в инфографике МИА "Россия сегодня".
Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил РИА Новости, что Россия не получала от Ирана запрос на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400. Отвечая на вопрос, как он может прокомментировать спекуляции СМИ на эту тему, Борисов сказал: "Пусть вбрасывают". Говоря о сотрудничестве с Ираном, он добавил, что "все идет как идет".
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на двух осведомленных лиц сообщило, что Россия якобы отклонила запрос Ирана о продаже ему С-400.
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