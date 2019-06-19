В Иране допустили возможность переговоров с Россией о покупке С-400

"Иран всегда имел обширное сотрудничество с Россией в оборонной сфере и в сфере безопасности. Если оценки оборонного сектора Ирана покажут необходимость в С-400, то поступим, как это сделали (с) С-300, обязательно будем вести переговоры и принимать решение вместе с российскими друзьями", - заявил он.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил РИА Новости, что Россия не получала от Ирана запрос на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400. Отвечая на вопрос, как он может прокомментировать спекуляции СМИ на эту тему, Борисов сказал: "Пусть вбрасывают". Говоря о сотрудничестве с Ираном, он добавил, что "все идет как идет".