Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-19T09:23Z
https://ria.ru/20190619/1555687943.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Иран изучает возможность укрепления своей ПВО за счет зарубежных систем

Вчера, 09:21
555
УФА, 19 июн - РИА Новости. Иран изучает возможность укрепления своей ПВО за счет зарубежного потенциала, но пока считает угрозы своей безопасности показными, заявил РИА секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.
"Иран всегда имел обширное сотрудничество с Россией в оборонной сфере и в сфере безопасности. Если оценки оборонного сектора Ирана покажут необходимость в С-400, то поступим, как это сделали (с) С-300, обязательно будем вести переговоры и принимать решение вместе с российскими друзьями", - заявил он.
По словам Шамхани, Иран рассматривает возможности использования зарубежных ПВО для укрепления собственного оборонного потенциала, но в данный момент реальной угрозы для страны нет.
Образцы ракет и ракетоносителей на территории музея Исламской революции и Священной обороны в Тегеране
18 июня, 20:12
Иранские ракеты способны поразить авианосцы в море, заявил командующий КСИР
"Сейчас мы сталкиваемся с показной угрозой. Но тем не менее в вопросах повышения потенциала противовоздушной обороны нашей страны, помимо национальных возможностей мы думаем и об использовании и зарубежного потенциала", - отметил он.
Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил РИА Новости, что Россия не получала от Ирана запрос на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400. Отвечая на вопрос, как он может прокомментировать спекуляции СМИ на эту тему, Борисов сказал: "Пусть вбрасывают". Говоря о сотрудничестве с Ираном, он добавил, что "все идет как идет".
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на двух осведомленных лиц сообщило, что Россия якобы отклонила запрос Ирана о продаже ему С-400.
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
5 июня, 09:47
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"
1901110
Обсудить 1
ИранВ мире
Рекомендуем
Комплекс ПВО С-400 Триумф
В Иране допустили возможность переговоров с Россией о покупке С-400
РИА
Новости
В Тегеране объяснили, почему Иран и США не дойдут до войны
Иран надеется, что другие участники СВПД будут исполнять обязательства
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. 2017 год
В Иране заявили, что диалог по СВПД не нуждается в посредничестве
Лента
новостей
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани
В Иране прокомментировали обвинения США в причастности к атаке на танкеры
Зенитные ракетные комплексы С-400
СМИ: США хотят ввести новые санкции против Турции за покупку С-400
Военнослужащие сирийской армии
В Сирии наступает последний этап войны с боевиками, заявил посол в России
Россия и Сирии заявили, что ООН преуменьшает масштабы бедствия в Эль-Холь
Образцы ракет и ракетоносителей на территории музея Исламской революции и Священной обороны в Тегеране
Иранские ракеты способны поразить авианосцы в море, заявил командующий КСИР
Госсекретарь США Майк Помпео
В США на Помпео подали в суд за сокрытие записей со встречи Путина и Трампа
Два российских суперкомпьютера вошли в рейтинг самых мощных систем в мире
Игорь Коротченко
Эксперт не видит политических проблем для поставки Ирану комплексов С-400
Президент США Дональд Трамп
Трампа попросили объяснить отправку дополнительных войск на Ближний Восток
На Украине около 30 человек отравились после купания в озере
Многофункциональный истребитель Су-57
В Минобороны рассказали о преимуществах вооружения Су-57
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:33Трамп считает, что может уволить главу Федрезерва США, сообщают СМИ
03:30Эксперты спрогнозировали снижение цен на свинину в шашлычный сезон
03:22Опрос: 62% россиян знают дату и время проведения прямой линии с Путиным
03:18Метеорологи назвали новые мировые температурные рекорды
03:11Досмотровые комплексы на ж/д части Крымского моста заработают до декабря
03:08ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
03:05Лагутенко опасается, что история с "китовой тюрьмой" никогда не закончится
02:45"Мстители: Финал" вернутся в кинотеатры
02:36Источник: Аргентина может подписать контракт с Китаем на строительство АЭС
02:24Мексика начинает реализацию плана помощи жителям Центральной Америки
02:21Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Мексикой и Канадой
02:17Юрист оценил вероятность принятия США мер против Эр-Рияда по делу Хашукджи
02:06Банки в полной мере знали о деятельности Huawei, заявил основатель компании
02:00В Сети появилось видео жесткой посадки самолета, на котором летел Киркоров
01:30Посольство в США назвало обвинения по делу россиянина Тищенко надуманными
01:11Ученые рассказали об ускорении процесса таяния ледников в Гималаях
01:07Пьяный командир ВСУ расстрелял своих подчиненных в Донбассе, сообщили в ЛНР
01:07Первый полет Crew Dragon с экипажем на МКС состоится не ранее ноября
00:57Российское посольство предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне
00:57Порошенко заявил о создании нового "спецназа" против России
Лента новостейМолния