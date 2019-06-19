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РИА Новости

Иран надеется, что другие участники СВПД будут исполнять обязательства

Вчера, 09:13
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УФА, 19 июн - РИА Новости. Иран надеется, что другие участники СВПД будут следовать своим обязательствам, заявил РИА Новости секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.
"Надеюсь, что другие (страны) будут следовать своим обязательствам, чтобы мы вместе смогли дать ответ иранской нации так, чтобы она осталась удовлетворена", - заявил он.
Если другие стороны не будут выполнять свои обязательства, Иран "шаг за шагом в рамках законных механизмов, предусмотренных СВПД, будет сокращать свои обязательства", добавил Шамхани.
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Иран взял курс на отказ от выполнения ряда положений "атомной сделки" 8 мая - в годовщину выхода из нее США. Пересмотр обязательств в Тегеране объяснили как действиями американцев, которые восстанавливают санкционный режим, так и неспособностью оставшихся участников соглашения урегулировать ситуацию.
В этой связи Тегеран дал оставшимся участникам СВПД 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.
Ранее представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что Иран способен превысить уровень обогащения урана в 3,67%, предусмотренный ядерной сделкой, в течение 1-2 дней и в конце июня превысит предусмотренный ядерной сделкой потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.
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