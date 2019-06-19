На Кубани при столкновении автобуса и грузовика пострадали 17 человек

Автобус врезался в большегруз на автодороге А-146 в Краснодарском крае. 19 июня 2019

© Фото : МЧС России Автобус врезался в большегруз на автодороге А-146 в Краснодарском крае. 19 июня 2019

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В Краснодарском крае рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.

Авария произошла на дороге А-146 в Северском районе.

Автобус марки "Богдан" с 30 пассажирами ехал из поселка Ахтырский в Краснодар. Он врезался в остановившийся на светофоре большегруз Volvo.

Пострадали 17 человек. По данным МВД, десять из них госпитализировали.

В свою очередь, в Северской центральной районной больнице рассказали РИА Новости, что к ним привезли 15 человек, но госпитализировали троих, среди них один ребенок.