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РИА Новости

На Кубани при столкновении автобуса и грузовика пострадали 17 человек

Вчера, 09:10
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© Фото : МЧС РоссииАвтобус врезался в большегруз на автодороге А-146 в Краснодарском крае. 19 июня 2019
Автобус врезался в большегруз на автодороге А-146 в Краснодарском крае. 19 июня 2019
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В Краснодарском крае рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Авария произошла на дороге А-146 в Северском районе.
Автобус марки "Богдан" с 30 пассажирами ехал из поселка Ахтырский в Краснодар. Он врезался в остановившийся на светофоре большегруз Volvo.
Пострадали 17 человек. По данным МВД, десять из них госпитализировали.
В свою очередь, в Северской центральной районной больнице рассказали РИА Новости, что к ним привезли 15 человек, но госпитализировали троих, среди них один ребенок.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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