В Байкальске предложили создать территорию особого экономического развития

ИРКУТСК, 19 июн – РИА Новости. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко во время встречи с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным проинформировал его о том, что правительство региона и Внешэкономбанк будут выходить к федеральным властям с предложениями по созданию в Байкальске территории особого социально-экономического развития, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

Рабочая встреча Кобылкина и Левченко прошла в Москве. Они обсудили ход реализации регионального плана мероприятий национального проекта "Экология". В частности, глава Приангарья проинформировал министра об итогах переговоров с заместителем председателя Внешэкономбанка (ВЭБ) Ириной Макеевой. Обсуждался вопрос возвращения банка в проект ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности ОАО "Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат", и проект туристско-рекреационной зоны "Ворота Байкала".

"Уже в этом году правительство Иркутской области и ВЭБ будут выходить к федеральным властям с предложениями по созданию в Байкальске территории особого социально-экономического развития с тем, чтобы создать для потенциальных инвесторов условия наибольшего благоприятствования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обсуждение этой темы и вопроса технологий, которые панируется применять при ликвидации отходов БЦБК, будет продолжено с главой Минприроды РФ на следующей неделе.

Также во время встречи с министром Левченко сделал акцент на теме сохранения лесов в регионе и результатах борьбы с незаконными рубками. В 2018 году в Иркутской области их количество снизилось на 48 процентов. Достигнутый результат объясняется введением с 2017 года системы маркировки всей заготавливаемой древесины, которую в тестовом режиме проводит Рослесхоз.

Кроме этого, подробно были обсуждены этапы выполнения плановых работ по реконструкции очистных сооружений правого берега города Иркутска и берегоукрепления озера Байкал в пределах прибрежной полосы поселка Листвянка.