В Сирии наступает последний этап войны с боевиками, заявил посол в России

УФА, 19 июн — РИА Новости. В Сирии наступает последний этап войны с террористами, заявил посол арабской республики в России Рияд Хаддад на проходящей в Уфе Х международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

По его словам, боевики бегут в другие страны, что может спровоцировать волну терактов.

Хаддад отметил, что террористы приобрели в Сирии не только боевые навыки, но также "тактические и стратегические возможности использовать большой финансовый и технологический потенциал".

Это может позволить им вербовать большое количество людей, а также инструктировать и отдавать приказы удаленно.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017-го было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в регионе, однако в отдельных районах продолжаются зачистки.