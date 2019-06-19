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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирии наступает последний этап войны с боевиками, заявил посол в России

Вчера, 08:56
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие сирийской армии
Военнослужащие сирийской армии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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УФА, 19 июн — РИА Новости. В Сирии наступает последний этап войны с террористами, заявил посол арабской республики в России Рияд Хаддад на проходящей в Уфе Х международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
По его словам, боевики бегут в другие страны, что может спровоцировать волну терактов.
Хаддад отметил, что террористы приобрели в Сирии не только боевые навыки, но также "тактические и стратегические возможности использовать большой финансовый и технологический потенциал".
Это может позволить им вербовать большое количество людей, а также инструктировать и отдавать приказы удаленно.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017-го было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в регионе, однако в отдельных районах продолжаются зачистки.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииСирияРоссия
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