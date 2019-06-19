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РИА Новости

СМИ: Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта

Вчера, 08:56
54259
© РИА Новости / Николай Журавлев / Перейти в фотобанкШевроны Вооруженных сил Российской Федерации
Шевроны Вооруженных сил Российской Федерации
© РИА Новости / Николай Журавлев
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Шевроны Вооруженных сил Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В Министерстве обороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант", сообщают "Известия" со ссылкой на военное ведомство.
Отмечается, что новые правила позволят устранить дискриминацию выпускников институтов, поскольку сейчас они ждут получения звания старшего лейтенанта три года, а окончившие военные вузы — два.
Так, лейтенанты будут получать очередное воинское звание через два года службы. Это правило будет распространяться на выпускников как военных училищ, так и гражданских вузов.
По информации издания, необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.
Девушки-курсанты. Архивное фото
28 августа 2018, 09:52
Студенткам гражданских вузов разрешили учиться военному делу
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Обсудить 51
Министерство обороны РФРоссияБезопасность
Популярные комментарии
Ну а что, посидел у мамки под юбкой, и сразу в сарлеи.... А можно ещё выпускникам гражданских вузов сразу майоров давать, ну чтоб без дискриминации. Ну а если всерьёз, то парни в военных вузах за свои звания пот, слёзы и кровь проливают, а тут можно буден нихрена не делая так же как и профессионалы звания получать.... Чудо прям, а не жизнь...
19 июня, 09:23
stservis67 capitan-16
71220011
У пиджаков амбиции взыграли? Хотя о чём я... у Шойгу в замах ни дня в сапогах, но погоны прилепили Шевцова, Иванов и Криворучко. Зачем? Имеете госчин и прекрасно, но погоны одевать, форменное издевательство.
19 июня, 09:15
Akkypamucm
6420106
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