СМИ: Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В Министерстве обороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант", сообщают "Известия" со ссылкой на военное ведомство.
Отмечается, что новые правила позволят устранить дискриминацию выпускников институтов, поскольку сейчас они ждут получения звания старшего лейтенанта три года, а окончившие военные вузы — два.
Так, лейтенанты будут получать очередное воинское звание через два года службы. Это правило будет распространяться на выпускников как военных училищ, так и гражданских вузов.
По информации издания, необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.
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