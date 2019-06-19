СМИ: Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта

Отмечается, что новые правила позволят устранить дискриминацию выпускников институтов, поскольку сейчас они ждут получения звания старшего лейтенанта три года, а окончившие военные вузы — два.

Так, лейтенанты будут получать очередное воинское звание через два года службы. Это правило будет распространяться на выпускников как военных училищ, так и гражданских вузов.