На востоке Москвы мужчина погиб в драке у метро

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Один человек погиб в драке у станции метро "Электрозаводская" на востоке Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного управления СК Юлия Иванова.

Инцидент произошел около шести утра. По информации источника в правоохранительных органах, конфликт завязался на бытовой почве между выходцами из одной из стран СНГ. По предварительным данным, один из мужчин достал нож и напал на остальных участников драки. Пострадавший забежал в метро и скончался.