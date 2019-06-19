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РИА Новости

На востоке Москвы мужчина погиб в драке у метро

Вчера, 08:38
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Один человек погиб в драке у станции метро "Электрозаводская" на востоке Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного управления СК Юлия Иванова.
Еще трое участников потасовки ранены, рассказали РИА Новости в пресс-службе московской полиции.
Инцидент произошел около шести утра. По информации источника в правоохранительных органах, конфликт завязался на бытовой почве между выходцами из одной из стран СНГ. По предварительным данным, один из мужчин достал нож и напал на остальных участников драки. Пострадавший забежал в метро и скончался.
На месте преступления работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Вот Вам результат дешёвой наёмной силы , дальше будет только хуже . Господин Собянин озадачен реновацией и обновлением тротуарной плиткой . Кто и когда будет заниматься проблемой миграцией ? Кто будет держать в стойле своих овец ?!
19 июня, 09:33
Алексей Николаевич
25822417
А где еще проводить разборки с поножовщиной выходцам одной из стран СНГ, только в Москве, остальные места не пригодны..
19 июня, 09:42
ggazcs
129271415
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