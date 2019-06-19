В Пермском крае в ДТП погиб подросток, управлявший автомобилем

ПЕРМЬ, 19 июн - РИА Новости. Подросток в Пермском крае спровоцировал ДТП на автодороге Оса-Чернушка и погиб за рулем, шесть пассажиров его автомобиля пострадали, сообщается пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По данным полиции, в среду в 1.30 (23.30 мск во вторник) на автодороге Оса-Чернушка произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, на 93 километре трассы водитель 2002 года рождения, управляя автомобилем Lada 2110, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с KIA Sportage.

"В результате ДТП водитель отечественного автомобиля погиб, шестеро пассажиров с различными травмами госпитализированы в больницу. Водителю иномарки назначено амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.