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РИА Новости

В Пермском крае в ДТП погиб подросток, управлявший автомобилем

Вчера, 08:28
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ПЕРМЬ, 19 июн - РИА Новости. Подросток в Пермском крае спровоцировал ДТП на автодороге Оса-Чернушка и погиб за рулем, шесть пассажиров его автомобиля пострадали, сообщается пресс-служба ГУ МВД России по региону.
По данным полиции, в среду в 1.30 (23.30 мск во вторник) на автодороге Оса-Чернушка произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, на 93 километре трассы водитель 2002 года рождения, управляя автомобилем Lada 2110, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с KIA Sportage.
"В результате ДТП водитель отечественного автомобиля погиб, шестеро пассажиров с различными травмами госпитализированы в больницу. Водителю иномарки назначено амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.
В полиции добавили, что в настоящее время по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства автоаварии, в частности, устанавливается, каким образом несовершеннолетний оказался за рулем машины.
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