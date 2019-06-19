МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Роскачество рассказало, как правильно выбирать прохладительные напитки в летний период, полезен ли квас и утоляет ли жажду лимонад.

Так, эксперты Российской системы качества не советуют в жару пить газированные напитки с повышенным содержанием сахара.

"Для того чтобы избежать обезвоживания, лучше употреблять больше чая и питьевой воды", — заявили специалисты.

Общая минерализация — одно из важнейших свойств питьевой воды: вода высокого качества будет иметь в составе не менее 200-300 мг/л минеральных веществ. Для утоления жажды подходит минеральная или питьевая вода, тогда как лечебно-столовая используется, соответственно, в лечебных целях, отмечается в сообщении.

Однако качество и "полезность" воды зависят не столько от места происхождения и вида, который заявлен на этикетке, сколько от производителей.

"Отечественная вода ничем не уступает по своему составу зарубежным образцам, а зачастую превосходит их в качестве", — подчеркивает Роскачество.

Между тем вода в стеклянных бутылках дольше сохраняет свои полезные свойства.

При выборе кваса важно не перепутать продукт брожения квасного сусла и газированный напиток со вкусом кваса. Предпочтение следует отдавать продуктам, сделанным по ГОСТу. Допустимая норма спирта — не более 1,2 градуса; в квасе не должно быть искусственных добавок — красителей, подсластителей и усилителей вкуса.

По мнению специалистов, лучше не пить в жару лимонады в большом количестве: в одном литре современной газировки содержится в среднем от 80 до 100 граммов сахара.