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РИА Новости

Роскачество рассказало, как правильно выбирать прохладительные напитки

Вчера, 08:11
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкРазливочный цех производителя кваса
Разливочный цех производителя кваса
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Роскачество рассказало, как правильно выбирать прохладительные напитки в летний период, полезен ли квас и утоляет ли жажду лимонад.
Так, эксперты Российской системы качества не советуют в жару пить газированные напитки с повышенным содержанием сахара.

"Для того чтобы избежать обезвоживания, лучше употреблять больше чая и питьевой воды", — заявили специалисты.

Общая минерализация — одно из важнейших свойств питьевой воды: вода высокого качества будет иметь в составе не менее 200-300 мг/л минеральных веществ. Для утоления жажды подходит минеральная или питьевая вода, тогда как лечебно-столовая используется, соответственно, в лечебных целях, отмечается в сообщении.
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Однако качество и "полезность" воды зависят не столько от места происхождения и вида, который заявлен на этикетке, сколько от производителей.

"Отечественная вода ничем не уступает по своему составу зарубежным образцам, а зачастую превосходит их в качестве", — подчеркивает Роскачество.

Между тем вода в стеклянных бутылках дольше сохраняет свои полезные свойства.
При выборе кваса важно не перепутать продукт брожения квасного сусла и газированный напиток со вкусом кваса. Предпочтение следует отдавать продуктам, сделанным по ГОСТу. Допустимая норма спирта — не более 1,2 градуса; в квасе не должно быть искусственных добавок — красителей, подсластителей и усилителей вкуса.
По мнению специалистов, лучше не пить в жару лимонады в большом количестве: в одном литре современной газировки содержится в среднем от 80 до 100 граммов сахара.
Роскачество также обращает внимание, что термин "живой" — это маркетинговая уловка, которая склоняет к покупке именно этого товара, ничего, по сути, не обещая.
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РоскачествоМоскваОбщество
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