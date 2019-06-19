Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду

Жители города отдыхают у фонтанов на Манежной площади в Москве

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Жаркая погода без осадков ожидается я Москве в среду, рассказала РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"Погода ожидается чудесная, малооблачная, никаких осадков и очень жарко - повышение температуры до 27-29 градусов, ветер слабый - 1-6 метров в секунду", - сказала Волосюк.