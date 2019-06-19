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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду

Вчера, 08:07
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖители города отдыхают у фонтанов на Манежной площади в Москве
Жители города отдыхают у фонтанов на Манежной площади в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Жаркая погода без осадков ожидается я Москве в среду, рассказала РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Погода ожидается чудесная, малооблачная, никаких осадков и очень жарко - повышение температуры до 27-29 градусов, ветер слабый - 1-6 метров в секунду", - сказала Волосюк.
Жара
8 июня, 07:31
Роспотребнадзор рассказал о способах защиты от жары
По ее словам, атмосферное давление изменится незначительно и ожидается повышенным - 749 миллиметров ртутного столба.
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