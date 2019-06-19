СМИ: США хотят ввести новые санкции против Турции за покупку С-400

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Американская администрация рассматривает возможность введения против Анкары трех новых пакетов санкций из-за закупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает агентство Американская администрация рассматривает возможность введения против Анкары трех новых пакетов санкций из-за закупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.

По данным агентства, самый серьезный пакет санкций, который сейчас обсуждают чиновники в Совете национальной безопасности, Госдепартаменте и Министерстве финансов, "расшатает и без того переживающую трудные времена экономику Турции".

Отмечается, что наибольшую поддержку получил вариант, предусматривающий введение санкций в соответствии с законом CAATSA, — против турецких оборонных предприятий, ведущих бизнес с Россией. Такие санкции, по данным агентства, должны отрезать компании от американской финансовой системы, что практически лишит их возможности покупать американскую продукцию или продавать свою в США.

Как сообщают источники агентства, санкции могут вступить в силу уже в июле, когда Турция начнет получать С-400. При этом турецкие источники заявляют, что Анкара остается непреклонной перед американскими угрозами, так как "доверие к Вашингтону полностью подорвано".

Ранее турецкие власти подчеркивали, что не откажутся от покупки C-400, первая партия которых должна поступить в начале июля. США утверждают, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, и не раз предупреждали, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.