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РИА Новости

СМИ: США хотят ввести новые санкции против Турции за покупку С-400

Вчера, 07:59
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-400
Зенитные ракетные комплексы С-400
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Зенитные ракетные комплексы С-400. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Американская администрация рассматривает возможность введения против Анкары трех новых пакетов санкций из-за закупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
По данным агентства, самый серьезный пакет санкций, который сейчас обсуждают чиновники в Совете национальной безопасности, Госдепартаменте и Министерстве финансов, "расшатает и без того переживающую трудные времена экономику Турции".
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Отмечается, что наибольшую поддержку получил вариант, предусматривающий введение санкций в соответствии с законом CAATSA, — против турецких оборонных предприятий, ведущих бизнес с Россией. Такие санкции, по данным агентства, должны отрезать компании от американской финансовой системы, что практически лишит их возможности покупать американскую продукцию или продавать свою в США.
Как сообщают источники агентства, санкции могут вступить в силу уже в июле, когда Турция начнет получать С-400. При этом турецкие источники заявляют, что Анкара остается непреклонной перед американскими угрозами, так как "доверие к Вашингтону полностью подорвано".
Ранее турецкие власти подчеркивали, что не откажутся от покупки C-400, первая партия которых должна поступить в начале июля. США утверждают, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, и не раз предупреждали, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.
Так, Пентагон уже объявил, что не будет принимать турецких пилотов для обучения полетам на F-35, а те, кто уже проходит обучение, должны будут покинуть страну до 31 июля.
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С-400 «Триумф»ТурцияСШАВ мире
Популярные комментарии
Пора Турции из нато выходить ))) А какой ей от этого нато прок? Россия не угрожает, союзники гнобят, в Евросоюз не принимают.
19 июня, 08:08
rroyi
63400155
Они вводят, вводят санкции..... а их не боятся.
19 июня, 09:58
Арсений Понфиленко
48000248
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